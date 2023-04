GIUNTA PAT * ORSA CALDES: « SOLIDARIETÀ AL PRESIDENTE FUGATTI, QUERELATO DAL PARTITO ANIMALISTA EUROPEO DOPO LE AFFERMAZIONI RILASCIATE NELLE CONFERENZE STAMPA »

19.07 - sabato 15 aprile 2023

Orso: piena solidarietà della Giunta al presidente Fugatti. Gli assessori della Giunta provinciale di Trento esprimono totale solidarietà al presidente della Provincia a seguito delle notizie relative alla querela promossa dal Partito Animalista Europeo per le affermazioni rilasciate dallo stesso Maurizio Fugatti durante le conferenze stampa dedicate agli aggiornamenti sulla vicenda dell’aggressione mortale causata da un’orsa a Caldes.

“E’ l’ennesima prova – affermano gli assessori provinciali – di un clima politico e sociale esasperato da ideologie deviate e miopi strumentalizzazioni che a nulla hanno portato se non ad un disorientamento dei cittadini e a un indebolimento pericoloso delle istituzioni. Siamo vicini al presidente Fugatti, sia umanamente sia per dargli sostegno in questo momento difficile in cui è importante lottare assieme per ridare sicurezza e stabilità ad un paese e ad un territorio profondamente colpiti da un dolore che esige il massimo rispetto.”