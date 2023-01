UIF – BANCADITALIA.IT * SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE: « IN ITALIA RICEVUTI 81.228 “SOS” NEL SECONDO SEMESTRE 2022 (+ 17%) / IN TRENTINO 560 / IN ALTO ADIGE 717 » (REPORT PDF)

06.07 - venerdì 27 gennaio 2023

Le Segnalazioni di Operazioni Sospette – 2° semestre 2022 – È stato pubblicato il primo numero del 2023 della newsletter della UIF, con una sintesi delle attività svolte nel secondo semestre 2022.

In questo periodo la UIF ha ricevuto 81.228 SOS, in aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, facendo registrare il più alto numero di SOS ricevute in un semestre.

Nel periodo la UIF ha ricevuto 127 richieste di collaborazione dall’Autorità giudiziaria. Per quanto riguarda la collaborazione con le FIU estere, sono pervenute alla UIF 815 richieste o informative spontanee e oltre 43.000 segnalazioni cross-border da FIU della UE, in significativo aumento rispetto al semestre precedente.

Nel semestre sono stati avviati 5 accertamenti ispettivi nei confronti di intermediari bancari e finanziari e di operatori non finanziari, tra cui un concessionario di gioco on line e un prestatore di servizi in valuta virtuale; è stata conclusa una verifica cartolare su un intermediario attivo nel peer-to-peer lending.

Il Consiglio dell’UE ha raggiunto un “general approach” sulle parti dell’AML Package ancora all’esame. La Corte di Giustizia ha dichiarato l’invalidità delle disposizioni della quinta Direttiva antiriciclaggio (UE 2018/843) che prevedono l’accesso generalizzato del pubblico ai registri nazionali sulla titolarità effettiva.

La Commissione europea ha pubblicato il Supra-National Risk Assessment – SNRA, ricognizione aggiornata dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel Mercato interno.