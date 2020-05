PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CASTELLER: ASSESSORE ZANOTELLI, « NESSUN ACCENNO A DIMENSIONI DELL’AREA DIVERSE DA QUELLE REALI »

Giulia Zanotelli: “Sul Casteller nessun accenno a dimensioni dell’area diverse da quelle reali”.

“Spiace leggere sugli organi di stampa, e anche in alcune successive prese di posizione, affermazioni che non mi risulta di aver mai fatto a proposito delle dimensioni dell’area faunistica del Casteller, destinata ad ospitare orsi problematici. Ovviamente tutti possono sbagliare, a partire dalla sottoscritta. E se qualcuno mi darà una dimostrazione concreta di un mio errore sarò pronta a rettificare, sempre che non sia qualcun altro a doverlo fare”.

Così l’Assessore provinciale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli, a proposito di alcune dichiarazioni che avrebbe rilasciato in occasione di conferenze stampa (peraltro nell’agenda dell’assessore non risultano incontri con i giornalisti in data 29 aprile 2019) e interviste in merito all’ampiezza dell’area faunistica che ospita attualmente l’orso M49.

Da una ricerca nei comunicati stampa della Provincia, non è emerso alcun accenno a dimensioni dell’area faunistica così rilevanti. Tanto che anche il sito dei Grandi Carnivori riporta, in due occasioni, le dimensioni reali del Casteller, pari a 8 mila metri quadrati. Qui i link:

LINK 1: https://grandicarnivori.provincia.tn.it/News/L-orsa-Jurka-trasferita-stamani-al-Casteller

LINK 2: https://grandicarnivori.provincia.tn.it/News/L-orsa-Jurka-va-in-Germania