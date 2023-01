RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA * ITAS FORUM – TRENTO: PELLEGRINI, « SEDE IDEALE PER EVENTI, CAPACE DI ATTRARRE AZIENDE – AGENZIE EVENTI E COMUNICAZIONE »

20.46 - giovedì 26 gennaio 2023

Svelato il futuro di ITAS Forum di Trento. Riva del Garda Fierecongressi ha presentato in anteprima alle istituzioni locali il progetto di gestione della location. Lo hanno annunciato il 7 dicembre 2022 i vertici di Itas Mutua: Riva del Garda Fierecongressi è diventata il gestore del nuovissimo ITAS Forum nel quartiere de Le Albere di Trento. Oggi, in occasione dell’anteprima dedicata a istituzioni, associazioni, stampa e stakeholders territoriali, i vertici della società fieristico-congressuale trentina hanno raccontato idee e obiettivi del loro progetto gestionale.

Il mercato degli eventi in Italia conta oltre 400.000 eventi in media all’anno, 25 milioni di partecipanti, 42 milioni di presenze, con oltre 670.000 addetti che operano nel settore di cui il 70% sono donne. Un comparto in cui si inserisce anche Riva del Garda, il cui polo congressuale rappresenta uno dei player più competitivi nel panorama Italiano, portando la provincia di Trento al 13° posto della classifica italiana delle destinazioni con più eventi associativi internazionali.

Riva del Garda Fierecongressi Spa porta con sé un’esperienza gestionale nel settore degli eventi storica e consolidata: il primo evento aziendale venne organizzato nella sede rivana nel 1972 e nel marzo del 1973 il primo congresso medico di nipiologia. Cinquant’anni esperienza che ha visto realizzare a Riva del Garda oltre 6.000 eventi per oltre 5 milioni di persone. Un indotto economico che ora la società rivana vuole generare anche a Trento, oltre alla legacy culturale e formativa generata dai contenuti scientifici, sociali ed economici che verranno narrati nel nuovo spazio nel Quartiere delle Albere.

L’accordo costituisce un saldo punto di partenza di un’operazione strategica che suggella la proficua collaborazione tra ITAS Mutua e Riva del Garda Fierecongressi, volta a valorizzare l’ITAS Forum come sede per eventi capace di attrarre aziende, agenzie di organizzazione eventi, di comunicazione, associazioni mediche, istituzioni scientifiche, società di formazione ed in generale tutti i player di settore.

Inizia ora la campagna promozionale e il lancio sul mercato del nuovo contenitore trentino che, composto da due spazi: una sala conferenze da 250 posti al piano terra, al quarto piano un roof-top ideale per cene e cocktail circondato da un’esclusiva terrazza, tutto corredato da dotazioni tecnologie all’avanguardia. Le caratteristiche della sede, unite all’esperienza nell’incoming congressuale con l’agenzia viaggi On The Go e negli allestimenti con Expo Riva International, garantisce ai clienti facilità organizzativa.

“Ci siamo dati degli obiettivi ambiziosi: ospitare nel corso di quest’anno 60 eventi, per arrivare ad oltre 100 nel 2025 ed inoltre certificare le iniziative che si svolgeranno nella location trentina grazie all’applicazione della certificazione internazionale UNI ISO 20121:2013 per la gestione sostenibile degli eventi, che abbiamo ottenuto per la prima volta nel 2014” sottolinea la Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi Alessandra Albarelli.

“Questa scelta si inserisce in una strategia di diversificazione degli spazi e, accanto alla gestione del Centro Congressi e del Quartiere Fieristico a cui si aggiunge quella di Spiaggia Olivi a Riva del Garda, oggi affianchiamo ITAS Forum, nell’ambito di una strategia che punta anche alla diversificazione dei centri urbani dove marcare la nostra presenza. Essere nel capoluogo è per la nostra società un’opportunità importante, che cercheremo di affrontare con tutto il nostro impegno per dare un contributo e portare del valore aggiunto alla città di Trento”, ha spiegato il Presidente di Riva del Garda Fierecongressi Roberto Pellegrini.