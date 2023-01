PAT * 50MA MARCIALONGA: FUGATTI, « EVENTO DI TUTTO IL TRENTINO, GRAZIE AI VOLONTARI CHE SI IMPEGNANO OGNI ANNO »

20.42 - giovedì 26 gennaio 2023

La cerimonia di inaugurazione in piazza Duomo a Trento. Cinquantesima Marcialonga, Fugatti: “Evento di tutto il Trentino”.

“La Marcialonga è un evento di tutto il Trentino”, lo ha evidenziato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti che ha partecipato alla cerimonia, che si è tenuta nel tardo pomeriggio di oggi a Trento, in Piazza Duomo, con la quale è stata inaugurata la cinquantesima edizione della Marcialonga, in programma domenica prossima. Il presidente Fugatti ha sottolineato il valore per tutto il Trentino di un appuntamento sportivo che ha ricadute importanti dal punto di vista promozionale e della comunicazione.

“Grazie – ha detto – a chi a suo tempo ha pensato a questo evento e ai volontari che si impegnano ogni anno per la sua organizzazione e congratulazioni a chi ha partecipato a tutte le edizioni”. Nel 2021, ha ricordato il presidente Fugatti, alla Marcialonga è stata conferita l’Aquila di San Venceslao, proprio per evidenziare la capacità di questo evento sportivo di rappresentare la cultura e la storia del Trentino e il valore del nostro volontariato.

Via Belenzani, da palazzo Thun fino in piazza Duomo, si è presentata per l’occasione con una pista innevata che passava anche attorno alla fontana del Nettuno.

La cerimonia, aperta dal Coro della Sosat che ha cantato l’Inno al Trentino e l’Inno alla Marcialonga, ha visto la sfilata delle 36 bandiere – portate da atleti, volontari, personalità importanti nella storia della Marcialonga – delle nazioni partecipanti all’edizione di quest’anno; rappresentavano, è stato detto, anche quelle delle 65 nazioni che hanno partecipato alle passate edizioni. Sugli schermi intanto venivano proiettate immagini e foto, anche in bianco e nero, della storia dell’evento sportivo.

A seguire i saluti del sindaco Franco Ianeselli, del presidente della Provincia Maurizio Fugatti e del presidente della manifestazione Angelo Corradini.

In chiusura sono stati invitati sul palco Tiziano Mellarini, presidente del Comitato trentino della Fisi, e Mario Cristofolini, uno dei fondatori della manifestazione, e gli atleti e campioni Franco Nones, Cristian Zorzi, Antonella Confortola, Fulvio Valbusa e Camilla Morelato.

Nutrita e calorosa la partecipazione del pubblico.

Da domani le attività si spostano nelle valli di Fiemme e Fassa; domenica la partenza della 50esima Marcialonga da Moena alle 8 mentre un’ora prima partiranno i partecipanti alla “50×50” con abbigliamento e sci d’epoca. Poi lo spettacolo dei panorami delle due valli e l’arrivo, previsto per i primi verso le ore 11, a Cavalese.