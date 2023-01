MERLER (TRENTO UNITA) * PISTA FONDO A TRENTO: « LA GIUNTA IANESELLI “RADICAL CHIC” (ECOLOGISTA A GIORNI ALTERNI) PORTA NEVE IN CENTRO, SÌ MANIFESTAZIONI NO INCOERENZA »

18.41 - giovedì 26 gennaio 2023

La Giunta Ianeselli radical chic (ecologista a giorni alterni) porta la neve con i camion in centro, per creare una pista da fondo. Per noi nessun problema alla manifestazione collegata alla Marcialonga, ma ci permettiamo di evidenziare l’incoerenza di una Giunta di sinistra, che propone la guerra ai bacini idrici per l’innevamento, alle auto e ai parcheggi. Una Giunta che alza il dito monitore con i suoi concittadini se non utilizzano tutti i giorni la bicicletta e che poi fa portare la neve con 13 camion, che si scioglie il giorno stesso e che va poi anche asportata (smaltita quale rifiuto speciale) e pulita. Bene l’audience, bene le manifestazioni: meno bene la incoerenza!

Andrea Merler

Capogruppo Trento Unita Merler Sindaco