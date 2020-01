SKI AREA SAN PELLEGRINO (TN) * #TRENTINOSKISUNRISE: « IL 14/2 SI PARTE ALLA SCOPERTA DELLA “PISTA DEGLI INNAMORATI”, APPUNTAMENTO ORE 6.15 FUNIVIA COL MARGHERITA »

Osservare l’alba sorgere tra le Dolomiti con gli sci ai piedi. È un San Valentino dalle atmosfere magiche quello proposto da #TrentinoSkiSunrise, l’evento che permette di sciare di primo mattino per ammirare il sole che sorge tra le cime. Il 14 febbraio, dal Col Margherita, nella Ski Area San Pellegrino, si parte alla scoperta della “pista degli Innamorati” che dal Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, giunge fino a Falcade (BL). Un itinerario che mostra in tutta la sua bellezza la Marmolada e le Cime del Focobon, tra boschi puntinati di caratteristiche baite di legno. L’appuntamento è alle ore 6.15, alla funivia del Col Margherita.

La pista degli Innamorati, nella Ski Area San Pellegrino, è una tappa che non può mancare nel taccuino di viaggio di coloro che amano lo slow ski, tra vette amene e paesaggi che riempiono gli occhi. L’itinerario si snoda per circa 11 km: dalla terrazza naturale del Col Margherita (2.514 m) – dove si trova il nuovo e panoramico rifugio InAlto con vista sulle Pale di San Martino e altre cime dolomitiche – si giunge fino a Falcade (1.100 m). Un’area con scorci mozzafiato con il Monte Mulaz che si staglia davanti e il parco naturale di Paneveggio a fare da cornice.

LA SOSTA ROMANTICA CON VISTA SULLE DOLOMITI

I veri romantici potranno proseguire la giornata con una sosta in uno dei più panoramici rifugi delle Dolomiti, a quota 2.514 metri. Sulla straordinaria terrazza naturale del Col Margherita sorge infatti il nuovo rifugio InAlto. La location, integrata alla stazione a monte della funivia, unisce vette incontaminate e proposte per chi cerca un luogo unico per un pranzo, un aperitivo o uno spuntino con vista.

Il locale, con ampie vetrate panoramiche, offre un punto di vista sulle principali cime dolomitiche, dichiarate nel 2009 Patrimonio Naturale Unesco per la loro bellezza e conformazione unica al mondo. InAlto è il luogo in cui riempirsi gli occhi con scorci spettacolari, dalla parete sud della Marmolada, al monte Pelmo, dalla maestosità del Civetta fino alle Pale di San Martino.

Un paradiso alla portata di tutti grazie alla funivia Col Margherita che permette di raggiungere la vetta in tutta sicurezza.

Prezzi

Adulti € 35 e bambini € 25 (6-12 anni; gratis under 6), comprensivi di salita da fondovalle e dell’utilizzo di più impianti aperti appositamente per l’evento (i pedoni effettuano andata e ritorno con gli impianti), supporto dei maestri di sci della locale scuola di sci per la discesa sulla pista appena battuta e ghiotta colazione in rifugio.

Info: ApT Val di Fassa – Ufficio di Moena

Tel. 0462 609770 – infomoena@fassa.com

Iscrizioni: Apt Val di Fassa – Ufficio Booking

Tel. + 39 0462 609666 – infobooking@fassa.com

Iscrizioni entro le ore 16 di giovedì 13 febbraio