MORANDUZZO (LEGA) * QUARTIERE LA PORTELA « NUOVE AGGRESSIONI A TRENTO, FRUTTO DELL’ACCOGLIENZA VOLUTA DAL CENTROSINISTRA »

16.37 - domenica 13 agosto 2023

La recente aggressione avvenuta presso il quartiere La Portela a Trento tra stranieri non può passare inosservata dato che ci troviamo di fronte a una situazione ben nota da anni e che la Lega cerca da sempre di contrastare. Il problema affonda le radici in decenni di buonismo amministrativo in quel di Trento, dove le porte aperte all’accoglienza indiscriminata degli stranieri, ancora tutt’oggi predicata e incentivata dal centrosinistra trentino, ha messo e sta mettendo ancora a dura prova la convivenza pacifica tra cittadini. Occorre intervenire presto senza alcuna forma di buonismo. I cittadini chiedono al Sindaco maggiore sicurezza a Trento città.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Devid Moranduzzo