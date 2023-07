TIM * BOOK BUILDING: “ COLLOCATO CON SUCCESSO BOND DA 750 MILIONI DI EURO, CON SCADENZA DI 5 ANNI “

21.05 - mercoledì 12 luglio 2023

La Società si ripropone con successo sul mercato Eurobond, confermando un forte interesse da parte degli investitori istituzionali.

TIM comunica che, facendo seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 maggio 2023 e, a conclusione dell’attività di book-building, ha collocato con successo un bond senior unsecured da 750 milioni di euro, a tasso fisso, offerto agli investitori istituzionali (i “Titoli”).

I proventi dei Titoli saranno utilizzati per rimborsare le scadenze a breve termine, anche tramite offerte di riacquisto su prestiti obbligazionari esistenti, per scopi societari di carattere generico, e/o per pagare costi e spese relative all’emissione dei Titoli. Ulteriori informazioni sui risultati delle offerte di riacquisto sui prestiti in euro con scadenza 2024 annunciate ieri saranno fornite al termine del relativo periodo di adesione.

Di seguito i dettagli:

Emittente: TIM S.p.A.

Importo: 750 milioni di euro

Data di regolamento: 20 luglio 2023

Scadenza: 31 luglio 2028

Cedola: 7,875% per anno

Prezzo di emissione: 99,996%

Le terms and conditions che regolano i Titoli prevedono alcuni impegni per l’emittente tipici per questo genere di operazioni, come ad esempio un negative pledge, nonché limiti alla possibilità di effettuare operazioni societarie straordinarie, se non nel rispetto di alcuni parametri predeterminati. I Titoli saranno inoltre soggetti a determinate caratteristiche di rimborso facoltativo, che consentiranno all’emittente di rimborsare i Titoli, in tutto o in parte, a seconda dei casi, nei casi e ai prezzi di rimborso specificati nelle terms and conditions dei Titoli.

Sarà effettuata la richiesta per la quotazione dei Titoli presso il mercato Euro MTF della Borsa di Lussemburgo. È previsto che le agenzie Moody’s, S&P e Fitch attribuiscano ai Titoli un rating rispettivamente pari a B1, B+ e BB-.