TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGIO 3 MAGGIO: « UN ITALIANO SU QUATTRO NON SI VACCINEREBBE PIÙ IN CASO DI NUOVA PANDEMIA »

09.09 - sabato 4 maggio 2024

Sondaggi TP: un italiano su quattro non si vaccinerebbe più in caso di nuova pandemia.

Sondaggi TP, gli italiani si vaccinerebbero in caso di nuova pandemia? La maggioranza sarebbe sempre a favore, con un 52,7% che farebbe i vaccini che la comunità scientifica ritenesse necessari. Poi, un 10,4% lo farebbe solo in caso di obbligo. Dall’altra parte, c’è un gran numero di persone (22,9%) che si è vaccinata contro il covid ma che, in caso di nuova pandemia, non si vaccinerebbe più. Nel complesso, tra le persone non vaccinate, non c’è praticamente nessuno (0,5%) che abbia cambiato di idea (dal “no” al “sì”, non vaccinato durante la pandemia di covid-19 ma disposto a vaccinarsi in una futura potenziale pandemia). Infatti, c’è un 9,2% che afferma di non essersi vaccinato e che non lo farebbe nemmeno in futuro, per altre crisi sanitarie.