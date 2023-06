TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI ELETTORALI TECNÉ: « FDI AL 29,5% / PD19,8% / M5S 15,2 % / FI 11,8% / LEGA 8,4% » (DATI: DIFFUSIONE 20/6 – RILEVAZIONI 16/6)

06.55 - mercoledì 21 giugno 2023

Sondaggi elettorali Tecné, Forza Italia vola all’11,8%. Cresce la fiducia in Giorgia Meloni.

A differenza che per Swg, per Tecné l’effetto Berlusconi si sente ed è forte. I suoi più recenti sondaggi elettorali certificano quanto l’elettorato di centrodestra sia stato scosso dalla scomparsa del leader e ciò abbia portato una parte di essi a dichiarare di voler spostare il voto verso Forza Italia.

I numeri sono chiari: il partito fondato da Berlusconi guadagna ben il 3,5% in una settimana e vola all’11,8%. Contemporaneamente Fratelli d’Italia scende di mezzo punto, al 29,5%, mentre la Lega dello 0,6%, all’8,4%. Come si vede l’aumento di Forza Italia non è dovuto solo all’apporto di voti di centrodestra, sono quasi tutti gli altri partiti a scendere. Il Movimento 5 Stelle cala dello 0,5% e va al 15,2%, come Azione, che scende al 3,5%.

Giù, dello 0,4%, anche Italia Viva, ora al 2,5% e +Europa, che perde tre decimali ed è al 2%. Importante, poi, è il calo dei partiti più piccoli, che vanno dal 5,2% al 4,3%.

A non lasciare decimali sul terreno sono solo Verdi e Sinistra, stabili al 3%, e il Pd, che sale dello 0,2% e si porta al 19,8%.

Sondaggi elettorali Tecné, il 54% ha fiducia in Giorgia Meloni

Nel complesso come si vede secondo questi sondaggi elettorali il centrodestra cresce, e cresce anche la fiducia verso l’esecutivo e il Presidente del Consiglio. Il 54% degli elettori, lo 0,5% in più di settimana scorsa, afferma di avere un’opinione positiva di Giorgia Meloni.

Gli sfavorevoli scendono invece dello 0,3% al 42,1% e gli indecisi sono al 3,9%

Meno marcata, invece, la fiducia verso il Governo in sé. Le opinioni positive sono il 48,2%, in aumento dello 0,4%, mentre quelle negative il 45,9%, di un decimale minori che in precedenza.

In sostanza l’attuale maggioranza, complice forse l’emozione per la scomparsa di Silvio Berlusconi, si rafforza.

Questi sondaggi elettorali sono stati realizzati il 16 giugno con metodo Cati-Cawi su 1000 intervistati.