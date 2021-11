MYNET TRENTINO * STAGIONE SPORTIVA 2021-2022: PRESIDENTE ZORZONI, « RINNOVATA LA SPONSORSHIP CON LA SOCIETÀ APECHERONZA BASKET AVIO, CONDIVIDIAMO GLI STESSI VALORI DELLA SQUADRA »

E’ stata rinnovata per la stagione sportiva 2021-2022 la sponsorship tra la società sportiva Apecheronza Basket Avio e Mynet Trentino. L’operatore di telecomunicazioni, vicino già dallo scorso anno alla storica società cestistica e al mondo dello sport trentino in generale, ha infatti scelto di rinnovare per un altro anno il suo impegno al fianco della squadra, contribuendo ad una nuova fornitura di borsoni sportivi ai giovanissimi campioni della pallacanestro aviense.

Mynet Trentino, autentico fiore all’occhiello nel settore delle TLC a livello regionale, conferma in questo modo la sua vicinanza agli obiettivi di crescita e sviluppo dei giovani ma anche, più in generale, di tutto il territorio. A confermarlo, le parole del Presidente Giovanni Zorzoni: «La società sportiva Basket Avio ha molto in comune con quella che è la filosofia della nostra azienda: impegno, dedizione, spirito di sacrificio e forte attaccamento alla maglia, infatti, non caratterizzano soltanto l’attività agonistica di questi ragazzi ma sono gli stessi valori che ispirano anche l’attività quotidiana di Mynet Trentino.

Anche per questo siamo lieti di poter dare il nostro contributo a quest’importante realtà. Siamo certi che quella appena iniziata sarà una grande stagione sportiva, ricca di soddisfazioni per la squadra e per tutti i tifosi».

La società sportiva Apecheronza Basket Avio nasce nel 1995, diventando in breve tempo punto di riferimento per l’intera Bassa Vallagarina. Disputa campionati e tornei giovanili, regionali ed extraregionali, con l’intento di far acquisire alle “giovani apine” sempre maggiori competenze tecniche.

Così il Presidente Luca Moro: «Leggo con grande piacere le parole del Presidente di Mynet Trentino, Giovanni Zorzoni, che ringrazio a nome di tutta Apecheronza; non solo per l’aiuto concreto che ha voluto darci in questo momento di ripartenza, ma anche per aver colto in pieno il senso della forte connessione sul territorio tra le aziende e realtà come la nostra, che cercano attraverso l’educazione sportiva di affiancare famiglie e scuola nella formazione degli adulti di domani».