PRESIDENTE BERLUSCONI * “ RECOVERY INITIATIVE “: « ABBIAMO VOTATO LA RISOLUZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, SERVONO MASSICCE RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE IN ITALIA ED EUROPA »

Abbiamo votato al Parlamento Europeo la risoluzione per il Recovery Fund, che adesso si chiama Recovery Initiative. Chiede esattamente ciò che diciamo dall’inizio di questa crisi, cioè che servono massicce risorse per la ricostruzione in Italia e in tutta Europa: soldi da utilizzare per prestiti, garanzie e investimenti diretti per immettere liquidità nei mercati.

Vogliamo avere risorse per le nostre imprese, risorse per i nostri lavoratori in cassa integrazione, risorse per investimenti nella sanità, per pagare meglio il personale sanitario, per rilanciare molti settori produttivi.

Ora ci aspettiamo dalla Commissione europea e dal Consiglio europeo una risposta rapida, esaustiva e che non ci siano ulteriori rinvii o esitazioni. Poi toccherà al governo italiano utilizzare queste risorse in modo intelligente e fare in modo che possano finalmente essere impiegate nei settori più appropriati.

La Recovery Initiative è una vittoria della linea del Partito Popolare Europeo, la grande famiglia europea della democrazia e della libertà di cui noi facciamo parte.

Personalmente mi sono speso molto, e con me la delegazione di Forza Italia, per convincere i nostri amici del PPE e i nostri alleati in Europa ad arrivare a queste conclusioni, che sono positive e importanti per il nostro Paese.