SKYTV.IT * OMAGGIO A SEAN CONNERY: « QUESTA SERA ALLE 21.15 SU CINEMA DUE IL FILM THE UNTOUCHABLES – GLI INTOCCABILI, DI BRIAN DE PALMA »

In seguito alla scomparsa di Sean Connery, avvenuta quest’oggi all’età di 90 anni, Sky vuole omaggiare il popolare attore scozzese questa sera e domani con una programmazione dedicata su Sky Cinema Due, anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

Questa sera alle 21.15 su Sky Cinema Due andrà in onda “The Untouchables – Gli Intoccabili”, il film con cui Sean Connery vinse il Premio Oscar® e il Golden Globe nel 1988 come miglior attore non protagonista. Il capolavoro di Brian De Palma è ambientato a Chicago negli Anni ’30 del secolo scorso: qui Al Capone (Robert De Niro) è il padrone della città e con la corruzione e il crimine tiene sotto controllo sindaco, polizia, bar e locali notturni. L’agente governativo Eliot Ness (Kevin Costner) raduna attorno a se tre poliziotti incorruttibili: Wallace, Stone e Jimmy Malone (quest’ultimo interpretato da Sean Connery). I quattro in piena autonomia riescono ad assicurare alla giustizia il terribile Capone.

Domani, sempre su Sky Cinema Due, andrà in onda una maratona di sei film a partire dalle ore 10.45. Si inizia con“1855 – La grande rapina al treno”, con Sean Connery e Donald Sutherland e la regia di Michael Crichton (autore anche del romanzo da cui è tratto), in cui due agili ladri si fingono cadaveri per svaligiare un treno carico d’oro. A seguire, alle 12.40, il western “Shalako” di Edward Dmytryk con Sean Connery e Brigitte Bardot: un gruppo di turisti europei invade il territorio degli Apache per una battuta di caccia scatenando la loro furia.

Si continua, poi, alle 14.35, con un nuovo passaggio di “The Untouchables – Gli Intoccabili”, mentre alle 16.40 toccherà a“Il primo cavaliere”, con Sean Connery e Richard Gere in un’avventura ambientata nel Medioevo: Lancillotto viene incaricato da Re Artù di salvare la promessa sposa Ginevra, rapida dal perfido Malagant. Alle 18.55 sarà la volta di “La casa Russia”, dal romanzo di John Le Carrè, una spy story con Sean Connery e Michelle Pfeiffer: un editore inglese resta coinvolto in una missione per smascherare l’inefficienza nucleare sovietica. Chiuderà la maratona, in prima serata alle 21.15, il film “Scoprendo Forrester”: dal regista di “Will Hunting – Genio ribelle”, una commovente storia di formazione dove uno studente irrompe nella vita di un burbero romanziere per imparare i segreti della scrittura.

Tutti i film trasmessi sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV nella collezione dedicata.