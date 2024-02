COMPAGNIA DI LIZZANA “PAOLO MANFRINI”- ROVERETO (TN) * “SIPARIO D’ORO 2024“: « TEATRO, AL VIA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI »

10.20 - domenica 11 febbraio 2024

È stata inaugurata a Noarna la 43° edizione del Sipario d’Oro che prosegue fino al 22 marzo 2024. In cartellone spettacoli e compagnie che rappresentano il meglio del Teatro amatoriale nazionale come nel caso del Concorso nazionale al Teatro Zandonai e regionale come avviene al Teatro San Floriano di Lizzana. Ad affiancare le due competizioni il Circuito con i suoi 36 spettacoli allestiti in 12 teatri della Vallagarina.

Abbonarsi al Sipario d’Oro è la modalità migliore per godere e condividere la bellezza e la magia del teatro. Con l’abbonamento si sostiene il Teatro e la Cultura che rendono vivo il nostro territorio e la nostra comunità, si “combatte” la pigrizia, si scoprono spettacoli e compagnie di qualità, si può scegliere il posto migliore, si risparmia rispetto all’acquisto dei biglietti singoli.

La campagna abbonamenti è ancora attiva. Presso la Segreteria del festival in Corso Bettini 64 a Rovereto aperta tutti i giorni esclusa la domenica dalle 16 alle 18 e presso le casse di tutti i teatri, in occasione del primo spettacolo in programma, è possibile acquistare l’abbonamento che consente l’ingresso in sala ad un prezzo conveniente. Al Teatro Zandonai il costo è di 40 euro per 6 spettacoli (i 5 a concorso più quello della serata finale), al Teatro San Floriana 30 euro (5 spettacoli) e nei Teatri del Circuito varia da 12 a 24 euro a seconda del numero di spettacoli.

Promosso dalla Comunità della Vallagarina, il Sipario d’Oro è organizzato dalla Compagnia di Lizzana “Paolo Manfrini” con la condivisione e il sostegno della Provincia autonoma di Trento – Assessorato alla Cultura, della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, dei Comuni di Rovereto, Ala Avio, Brentonico, Mori, Nogaredo Pomarolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano; la collaborazione della Co.F.As. e dell’Apt Rovereto, Vallagarina, Monte Baldo. Il Festival è supportato dalla Banca per il Trentino-Alto Adige, da Cavit, dalla Distilleria Marzadro, dai negozi MAX&CO (Rovereto e Trento) e da GRAZIA Rovereto.

Informazioni, prenotazioni e acquisto abbonamenti alla segreteria del Sipario d’Oro in Corso Bettini 64 a Rovereto aperta tutti i giorni esclusa la domenica dalle 16 alle 18.00. Nello stesso orario si può telefonare al n. 333 1853967 (anche Whatsapp) o inviare mail a prenotazioni@compagniadilizzana.it. Prenota e acquista i biglietti per tutti gli spettacoli anche online sul sito www.sipariodoro.it

Compagnia di Lizzana “Paolo Manfrini” APS