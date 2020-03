RAI 2 – “ THE GOOD DOCTOR “: « VENERDì 13 MARZO DUE NUOVI APPUNTAMENTI, IL “CORAGGIO DI CHARLIE” E “LANCIO SULLA LUNA” »

The Good Doctor. Due nuovi appuntamenti con “The Good Doctor”. Domani, venerdì 13 marzo alle 21.20 su Rai2, andranno in onda “Il coraggio di Charlie” e “Lancio sulla luna”. Ne “Il coraggio di Charlie”, Shaun affronta il caso di una donna affetta da una malattia genetica rara che annulla le difese immunitarie. Morgan e Claire si occupano di Charlie, un bambino che dovrà sottoporsi a un’operazione che lo renderà cieco. Nel frattempo Melendez e Lim decidono di interrompere la loro relazione. In “Lancio sulla luna”, Carly, dopo un’accurata ricerca, scopre che esiste una tecnica che gli psicologi usano per curare alcune forme di fobia, e decide di metterla in pratica con Shaun per tentare un approccio fisico. Andrews affida a Morgan il suo primo intervento e la ragazza è costretta a confessare al Dottor Glassman un suo segreto, temendo di non riuscire a portarlo a termine. Nel frattempo, il rapporto tra Melendez e la Dottoressa Lim si fa sempre più teso.