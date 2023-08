AIDAA * GRANDI CARNIVORI: « A RONCONE (TN) NUOVO INCONTRO RAVVICINATO TRA L’ORSO E DUE PERSONE, BENE LA COPPIA CHE HA EVITATO REAZIONI »

08.05 - lunedì 7 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Un nuovo incontro ravvicinato ieri tra un orso ed una coppia che si stava recando nella casetta di montagna. L’incontro come quello di domenica scorsa è avvenuto a Roncone in località Malga Giuggia, la coppia ha avvistato l’Orso ma non si è messa a creare la situazione per uno scontro con il plantigrado ma si è limitata a fare rumore e dopo alcuni momenti in cui l’orso ha seguito i due per assicurarsi che non avessero cattive intenzioni se ne è andato lasciando che la coppia giungesse a casa dove poi ha avvisato il sindaco.

Sulla vicenda interviene con una breve nota l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che plaude alla coppia :”Possiamo immaginare che si siano spaventati chi non lo sarebbe? Ma a differenza di altre occasioni non si è lasciata andare a gesti inconsulti che avrebbero provocato la reazione del plantigrado ma si sono limitati a far rumore allontanando di fatto l’orso davvero bravi e – concludono gli animalisti- in altre occasioni invece di fare gli eroi altri si fossero comportati allo stesso modo sarebbe certamente stato meglio, per gli uomini ed anche per gli orsi”.