“FONDAZIONE HAYDN“ * “VAIA – UNA MUSICA PER RICORDARE“: « CON BEATRICE VENEZI IL 9/8 A COLLE DI TENNA (TN) ED IL 10/8 A NOVA LEVANTE E PONENTE (BZ) »

06.48 - lunedì 7 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Vaia: una musica per ricordare. L’Orchestra Haydn diretta da Beatrice Venezi è protagonista di un progetto che ripercorre, in Trentino a Tenna e in Alto Adige in Val d’Ega, il disastro naturale che ha scosso i boschi della regione nell’autunno del 2018

Un disastro naturale, inatteso e doloroso. Cinque giorni infiniti di piogge persistenti e di un vento caldo di scirocco che, soffiando a una velocità tra i 100 e i 200 chilometri orari, hanno provocato la caduta di milioni di alberi, distruggendo decine di migliaia di ettari di foreste alpine e conifere, 42 milioni su una superficie di 41.000 ettari. La tempesta Vaia ha cambiato il volto di immense aree del Trentino-Alto Adige, del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia lasciando ferite aperte che hanno modificato in maniera evidente il territorio montano delle Prealpi. Quest’estate, il 9 e il 10 e agosto la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento ritorna nei luoghi in cui tutto è cominciato portando con la sua orchestra la musica fra quei boschi, prati e montagne che oggi, a distanza di 5 anni da quei tristi giorni di ottobre del 2018, lentamente stanno ritornando alla vita.

A dirigere l’Orchestra Haydn sarà Beatrice Venezi, già Direttore Principale Ospite dell’Orchestra della Toscana e Direttore Principale dell’Orchestra Milano Classica, in quella che viene annoverata fra le più amate Sinfonie di Beethoven, la Pastorale n.6 di Ludwig van Beethoven.

Il primo appuntamento sarà mercoledì 9 agosto in Trentino, a Colle di Tenna in località Alberè, mentre il secondo momento sarà giovedì 10 agosto in Alto Adige, con varie tappe disseminate fra i comuni di Nova Levante e Nova Ponente e un concerto finale presso l’azienda per l’edilizia in legno LignoAlp a Nova Ponente.

Il senso del progetto è di creare una connessione con i luoghi e con la materia di cui sono fatti boschi, vittime principali della tempesta per far sì che diventino in qualche modo protagonisti di un racconto condiviso. Di legno è fatta la maggior parte degli strumenti musicali e attraverso il suono emesso è possibile esprimere in qualche forma anche il dolore lasciato dal tragico evento. “L’Orchestra Haydn propone un ripensare la relazione tra la musica e la natura. Dietro l’esecuzione della Sesta Sinfonia Pastorale di Beethoven sul Colle di Tenna e a Nova Ponente (dove il legno degli alberi viene lavorato dalla mano sapiente dell’uomo) sta il desiderio profondo di ridare vita alla memoria dei territori colpiti dalla tremenda Tempesta Vaia nel 2018 e di ristabilire una relazione tra quei luoghi e il corpo sociale della collettività”. Così mette in evidenza Giorgio Battistelli, Direttore Artistico della Stagione Sinfonica della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento.

I due concerti-evento nascono dalla collaborazione fra la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, il Comune di Tenna e Val d’Ega Turismo. “Con questo progetto vorremmo ringraziare tutti quelli che si occupano della cura dei nostri boschi e soprattutto ricordare tutti l’importanza di una natura integra e intatta”, spiega Stephanie Völser, responsabile del progetto di Val d’Ega Turismo.

*

Foto di Luca Guadagnini