PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “EXPO RIVA SCHUH E GARDABAGS“: SPINELLI E FAILONI, « EVENTO IMPORTANTE PER L’ECONOMIA ED IL RILANCIO DEL NOSTRO TERRITORIO, CON VISIBILITÀ INTERNAZIONALE »

17:55 - 15/01/2022

Expo Riva Schuh & Gardabags: oggi l’inaugurazione con Spinelli e Failoni. Misure di sicurezza straordinarie per l’appuntamento fieristico internazionale.

L’eccellenza dei settori della calzatura e dell’accessorio in mostra, attraverso la presenza di 440 espositori provenienti da più di 30 Paesi al mondo che coprono il 60% dell’area espositiva: Expo Riva Schuh & Gardabags, in programma fino a martedì 18 gennaio al quartiere fieristico di Riva del Garda, è stata inaugurata stamattina alla presenza dell’assessore alle attività economiche Achille Spinelli e dell’assessore al turismo Roberto Failoni.

“È un evento molto importante per l’economia e per il rilancio del nostro territorio – ha detto Spinelli – con una visibilità nazionale e internazionale. Puntiamo sulle fiere ospitate nell’Alto Garda perché questo territorio rappresenta la porta d’ingresso al Trentino”. L’assessore ha evidenziato che Expo Riva Schuh & Gardabags sono rappresentative di quelle attività che non si sono fermate di fronte alla pandemia, ma che puntano in modo sfidante sulle misure per garantire la massima sicurezza e la tutela della salute di tutti. “Un appuntamento che da più di 40 anni rende il Trentino protagonista a livello internazionale e che è ancora più importante per avviare nel migliore dei modi questo 2022. Nell’auspicio che possa essere un anno di consolidamento per la ripresa e di crescita per tutti i settori dell’economia: il mondo produttivo, il commercio, i consumi, il comparto dell’ospitalità”, ha detto ancora Spinelli.

“La presenza di due esponenti della giunta provinciale – ha affermato Failoni – dimostra la vicinanza che abbiamo verso Riva del Garda Fierecongressi e verso un settore che è stato uno dei settori più colpiti in assoluto dalla pandemia. Vogliamo essere vicini alla società fieristica non solo a parole ma anche attraverso una serie di interventi che programmeremo nel prossimo futuro”. Ad aprire l’evento anche il presidente di Riva del Garda Fierecongressi Roberto Pellegrini e il direttore generale della società rivana Alessandra Albarelli, con il vicesindaco di Riva, Silvia Betta.

In campo misure di sicurezza straordinarie per la manifestazione fieristica, che non ha voluto mancare all’appuntamento mondiale più importante del settore della calzatura per presentare le collezioni per il prossimo inverno. Un segnale forte per l’intero comparto che, nonostante le difficoltà del periodo, ha voluto connotare in maniera decisa la ripresa confermata dai numeri in crescita dei partecipanti.

Fondamentali per agevolare la partecipazione di produttori da Cina, India e Brasile si sono rivelate le iniziative di implementazione della Digital Connection attraverso una piattaforma digitale basata su un efficiente sistema di Intelligenza Artificiale e l’attivazione di soluzioni espositive ibride, che garantiscono alle aziende impossibilitate a presenziare, di esporre fisicamente i loro campionari in fiera gestendo le trattative commerciali virtualmente e a distanza. “La crescita – ha detto Pellegrini – che sta interessando i consumi e le importazioni di calzature e accessori a livello mondiale ci dice che gli operatori di questo settore – produttori e compratori – hanno assoluta necessità di incontrarsi per assecondare la ripresa del mercato. In questo senso la partecipazione a un evento internazionale come Expo Riva Schuh & Gardabags è un’opportunità di business fondamentale, che le aziende produttrici non possono perdere”.