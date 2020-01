PAT * “TRENTO INCONTRA CHIARA LUBICH”: « CONFERMATA PER IL 25 GENNAIO LA PRESENZA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA »

“Trento incontra Chiara”: sabato 25 gennaio arriva Mattarella. Confermata la presenza del presidente della Repubblica per l’evento clou del centenario.

Nel contesto delle celebrazioni per il centenario della nascita di Chiara Lubich, sabato 25 gennaio avrà luogo presso il Centro Mariapoli “Chiara Lubich” a Cadine di Trento, l’evento “Trento incontra Chiara”, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel corso dell’incontro, accanto agli interventi delle autorità, fra le quali la presidente del Movimento dei Focolari, Maria Voce, saranno ripercorsi i tratti più significativi della figura di Chiara e saranno offerte alcune testimonianze, da tutto il mondo, di persone che sono state, e sono, ispirate da Chiara e dal suo carisma nel proprio agire personale e sociale: Lawrence Chong di Singapore e Stanislaw Lencz della Slovacchia, imprenditori; Amy Uelman, avvocato e docente universitario degli Stati Uniti; João Braz de Aviz, cardinale del Brasile; Arthur Ngoy e Florance Mwanabute, medici della Repubblica Democratica del Congo, Alberto Pacher, ex-sindaco di Trento ed altri.

L’evento prenderà il via alle ore 16.00 per concludersi attorno alle 17.30.

L’accesso alla sala Marilen, sede dell’evento nel contesto del Centro Mariapoli, per motivi di sicurezza, è riservato e ad invito. Sarà possibile seguire l’evento in videocollegamento nella sala Athenagoras, sempre al Centro Mariapoli, ed in Sala Depero presso il palazzo della Provincia, in piazza Dante. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.centenariolubichtrento.it e www.focolare.org.