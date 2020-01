INMOVIMENTO * AMMINISTRATIVE 2020: RIZZOLI « ABBIAMO INDIVIDUATO L’IDENTIKIT DEL CANDIDATO SINDACO E VAGLIATO GIà DIVERSE IPOTESI »

Di certo il nostro movimento non è intenzionato a sostenere il candidato sindaco Franco Ianeselli, in quanto non rispecchia l’identikit che abbiamo delineato. #INMOVIMENTO non parteciperà nemmeno ai tavoli di lavoro coordinati dalle forze politiche PD-FUTURA (prossimo incontro lunedì 13.01.2020), in quanto, coerentemente ai suoi valori e principi, sta lavorando ad un tavolo con PATT e UPT, tavolo definito “POLO TERRITORIALE”.

Noi lavoriamo per qualcosa di diverso, come più volte evidenziato sia da noi, che da Simone Marchiori e Matteo Facchinelli, rispettivamente Segretario Politico Provinciale e Segretario Politico comunale del PATT. Lavorare e sedere a più tavoli di lavoro non è nella nostra natura, in quanto vogliamo essere chiari (e quindi non ambigui), seri e coerenti.

Abbiamo le idee chiare sulla VISION di città e stiamo lavorando seriamente sul PROGRAMMA. Abbiamo anche individuato l’identikit del Candidato Sindaco e, con esso, vagliato già diverse ipotesi.

Ma, ripeto, il nostro impegno, oggi, è esclusivamente rivolto al POLO TERRITORIALE che, assieme a PATT e UPT, abbiamo costituito.

*

Lorenzo Rizzoli

Presidente #inMovimento