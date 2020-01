SINDACATO BASE MULTICATEGORIALE * SCIOPERO – LAVORATORI AREA SERVIZIO PAGANELLA EST: « CONVOCATO IL 7/1 UN PRESIDIO SINDACALE CONTRO IL LICENZIAMENTO »

Oggetto: dichiarazione di sciopero contro la procedura di licenziamento collettivo avviata da E.C.N. S.r.l. e riferita ai lavoratori ed alle lavoratrici dell’area di Servizio Autostradale denominata PAGANELLA EST sita lungo la A22 in comune di Lavis (TN).

Il Sindacato di base Multicategoriale, come domiciliato in epigrafe,

preso atto che

· La propria lettera con richiesta di informazioni trasmessa via PEC alla direzione aziendale dell’Autostrada del Brennero in data 23 dicembre 2019, non ha avuto alcun riscontro;

· La propria lettera d’ impugnativa del licenziamento collettivo, trasmessa via PEC a tutte le azienda in indirizzo di data 31 dicembre 2019 è rimasta “lettera morta”,

con la presente,

*

DICHIARA

uno sciopero di 12 ore, a decorrere dalle ore 00:00 alle ore 12:00 di martedì 7 gennaio 2020, di tutto il personale licenziando che tuttora opera presso l’area di Servizio Autostradale denominata PAGANELLA EST sita lungo la A22 in comune di Lavis (TN).

Inoltre, previa comunicazione trasmessa alla Polizia di Stato Questura di Trento ai sensi dell’articolo 18 T.U.L.P.S. ed ottenuta autorizzazione dalla medesima Ill.ma Autorità,

CONVOCA

*

un presidio sindacale davanti alla sede legale dell’Autostrada del Brennero in Trento alla via Berlino n. 10, dalle ore 8:30 alle ore 14:00 di martedì 7 gennaio 2020, osservando le prescrizioni stabilite dall’Ill.mo Signor QUESTORE di Trento.

Con riserva di ulteriori iniziative di autotutela sindacale che verranno successivamente comunicate.