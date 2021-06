FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE * DOSS TRENTO – MAUSOLEO CESARE BATTISTI: « PUBBLICAZIONE DI UNA CLIP SU PIATTAFORMA SOCIAL, GRAVE EPISODIO DI VILIPENDIO » (VIDEO ORIGINALE)

Nella giornata di domenica 13 giugno, abbiamo appreso la notizia della pubblicazione di un video inqualificabile su una nota piattaforma social network a livello mondiale.

Tale filmato, sicuramente non avrebbe suscitato nessun tipo di indignazione se fosse stato girato in un altro luogo, ma nostro malgrado ha coinvolto uno dei posti storici e maggiormente ricchi di significato per la nostra città, nonché per l’intero Paese come il Mausoleo di Cesare Battisti sul Doss Trento.

Un luogo Sacro, un posto che rappresenta appieno l’italianità della nostra terra e custodisce le spoglie di colui che ha pagato con la vita la propria fedeltà al Tricolore.

Ricordiamo anche che l’articolo 408 del codice penale, punisce il vilipendio delle tombe.

In considerazione del fatto che sul Doss Trento alloggiano delle persone che hanno il compito di sorvegliare l’area ivi compreso il Mausoleo, riteniamo doveroso chiedere al Sindaco e alla Giunta Comunale come sia stata possibile la realizzazione di tale filmato, nonché quali azioni intendano intraprendere al fine di tutelare la memoria storica che il Mausoleo sul Doss Trento rappresenta per la nostra città.

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.

Cons. Giuseppe Urbani

Cons. Daniele Demattè

Cons. Cristian Zanetti