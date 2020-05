GIANFRANCO MERLIN * SINDACO TRENTO 2020: « LA CANDIDATURA DI BARACETTI è TRAMONTATA, MANCA L’EPITAFFIO FINALE SU “BARACHI?”, CHE SOLO BISESTI SI OSTINA A NON VOLER FIRMARE »

Bisesti, Biancofiore e il BaraChi? Dopo il rinvio delle elezioni comunali in Trentino, la speranza è che ora il voto venga rimandato alla primavera 2021, soprattutto in casa del centro destra, sempre più disorientato e diviso.

La candidatura dell’avvocato Alessandro Baracetti è praticamente tramontata: manca l’epitaffio finale su “BaraChi?”, epitaffio che solo la Lega del giovine segretario Mirko Bisesti ormai s’ostina a non voler firmare, mentre tutti gli altri maggiorenti dell’alleanza di centro destra lo hanno già fatto.

C’è da capirlo il giovine Bisesti: non sono bastate il trascorrere di poche ore che l’amazzone Azzurra Michaela Biancofiore s’è allineata a Fratelli d’Italia e ad Agire, lasciando con un pugno di mosche in mano il coordinatore regionale di Forza Italia, l’assessore Giorgio Leonardi che aveva opportunisticamente avallato il “BaraChi?” a candidato sindaco di Trento.

In attesa che mamma Bruna Giuliani, onnipotente e onnisciente capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Trento, consigli sul da farsi il diletto pargolo segretario “nazionale” della Lega Trentina, a Bisesti non rimane che una soluzione: archiviare definitivamente una candidatura a sindaco che era zoppa ed incapace di correre per vincere fin dall’inizio. A Trento come a Rovereto e negli altri principali centri del Trentino.

Come hanno autorevolmente affermato sia il senatore di FdI, Andrea de Bertoldi che da ultimo la stessa Biancofiore, la pandemia da Coronavirus ha letteralmente ribaltato la situazione politica, aprendo scenari imprevedibili.

Se il centro destra trentino ed in particolare il segretario della Lega Trentina Bisesti, ha effettivamente intenzione di partecipare per vincere, non fosse altro per consolidare il risultato delle Provinciali del 2018 (già di suo messo in fortissima discussione da una prova di governo che non raggiunge la sufficienza, soprattutto a causa dell’operato di alcuni assessori che andrebbero immediatamente rimossi e sostituiti da personalità più capaci), punti su un candidato più strutturato, sperimento e prestigioso. Apra, segretario Bisesti, quell’armadio dove troppo frettolosamente ha rinchiuso la Storia e il Meglio della Lega Trentina! Non abbia paura di prendere ombra da qualche profilo più prestigioso del suo da cui può sempre umilmente apprendere e crescere.

*

Gianfranco Merlin

Esperto di comunicazione e strategia politica