RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA ” * OSPITI: « LUCA ZAIA / MATTEO BASSETTI / SIMONA BONAFè / MASSIMILIANO SALINI / LORENZO FONTANA / ALESSANDRO SALLUSTI / PIERO SANSONETTI / DANIELE CAPEZZONE »

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e l’infettivologo Matteo Bassetti saranno ospiti di Nicola Porro, domani, lunedì 12 ottobre (in diretta) a “Quarta Repubblica” – in prima serata su Retequattro – per fare un punto sulla situazione dell’Italia alle prese con la seconda ondata di Covid-19, tra nuovi divieti in arrivo, lunghe file per fare un tampone, la paura di un secondo lockdown, il caos vaccini antinfluenzali e un’inchiesta sui tre nuovi Covid Hospital della Campania.

Oltre all’emergenza sanitaria, tanti i temi che verranno affrontati: dalle nuove norme in materia di immigrazione, con il ripristino di una forma di protezione umanitaria per i migranti, agli ultimi aggiornamenti – con il contributo del politologo Edward Luttwak – sulla vicenda dei 18 pescatori sequestrati in Libia quasi 40 giorni fa.

E ancora, nel corso della serata, il commento del filosofo Massimo Cacciari e un’intervista a Lucia Aleotti, azionista e membro del cda del gruppo farmaceutico Menarini.

Tra gli altri ospiti: gli europarlamentari Simona Bonafè (Pd) e Massimiliano Salini (FI), il vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti e Daniele Capezzone.