REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE * EMERGENZA CORONAVIRUS: KOMPATSCHER, « RINVIATE LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 MAGGIO 2020, A DATA DA DESTINARSI »

Anche a seguito delle disposizioni del DPCM dd. 9 marzo 2020, che estende le misure già previste per le cosiddette zone rosse all’intero territorio nazionale, la Regione ha deciso di sospendere la convocazione dei comizi per l’elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali.

Il decreto di rinvio sarà firmato in data odierna dal Presidente della Regione Arno Kompatscher. Esso, oltre a disporre la sospensione delle elezioni comunali programmate per il 3 maggio 2020 (con eventuale turno di ballottaggio per il 17 maggio 2020), prevede che la nuova data delle elezioni sarà fissata con un successivo decreto.

In questo modo, slittano tutti i termini previsti (pubblicazione manifesti di convocazione, deposito facoltativo dei contrassegni, presentazione delle candidature ecc.), i quali saranno ridefiniti in base alla nuova data delle elezioni.