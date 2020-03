ONDA CIVICA TRENTINO * CORONAVIRUS: MASCHIO, « PARE CHE GLI AUTISTI DI TRENTINO TRASPORTI STIANO LAVORANDO SENZA MASCHERINE, METTERE IN SICUREZZA QUESTA SITUAZIONE GRAVE »

Si invia per conoscenza quanto richiesto a Sindaco, Preidente Trentino Trasporti, Polizia Locale, Assessore Segnana e Ufficio igiene della Provincia:

In merito alla gestione della sicurezza nei mezzi pubblici della città pare che gli autisti allo stato attuale stiano lavorando senza mascherine se non con gli unici Dpi (Dispositivi protezione individuali) forniti dall’azienda quali guanti, sacchetti e gel disinfettante.

Se ne evince la potenzialità che gli stessi autisti possano essere contagiati e diventare cosi anche veicoli di trasmissione del virus.

Riteniamo che questo non possa essere accettabile e che le figure di riferimento in merito alla responsabilità della salute pubblica e dei propri dipendenti debbano immediatamente, senza alcun indugio, procedere a mettere in sicurezza questa situazione molto grave.

*

Andrea Maschio

Capogruppo gruppo consiliare di Trento Onda civica Trentino