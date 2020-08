PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MALTEMPO: « RIMANE L’ALLERTA SU TUTTO IL TERRITORIO, ATTENZIONE AL VENTO ED AI FULMINI »

Maltempo: rimane l’allerta su tutto il territorio. Si passa dal livello arancione al giallo ma restano rischi smottamenti. Attenzione al vento e ai fulmini. Possibili grandinate.

L’allerta rimane anche se passa dall’arancione al giallo. Le previsioni meteo inducono la Protezione civile trentina a mantenere alta la guardia e si avvisano i cittadini che le piogge cadute aumentano il rischio di frane e ruscellamenti.

Nel bollettino si parla inoltre di forti raffiche di vento, grandine e fulmini.

Come già accaduto ad esempio sulla Trento Malè, non si possono escludere problemi localizzati sulla rete viaria come pure per quelle della distribuzione di energia elettrica o altri servizi.