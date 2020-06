UIL FPL ENTI LOCALI * SCIOPERO COMPARTO SCUOLA: TOMASI, « ENNESIMO SEGNALE NEGATIVO SULLA PARTECIPAZIONE DELLE SCELTE SUL PERSONALE DI FUGATTI E COMPAGNIA »

Oggi 8 giugno sciopero della Scuola. Molte le adesioni del personale delle Scuole dell’infanzia con una delegazione presente alla manifestazione sindacale in Piazza Dante proseguita poi davanti al Commissariato del Governo.

Mentre davanti alla prefettura di Corso III Novembre le Organizzazioni Sindacali sono state accolte personalmente dal Dott. Lombardi che ha ascoltato le ragioni della protesta e se n’è fatto carico, nessun cenno di vita dai palazzi della Provincia Autonoma di Trento, dove nessuno ha voluto accogliere la medesima delegazione per ascoltarne le motivazioni.

Abbiamo tutti pensato che Presidente e Assessore all’Istruzione fossero ancora in viaggio di rientro da Novaledo, dove questa mattina hanno inaugurato il riavvio dell’anno scolastico 2019-2020 nella fase post emergenza Covid-19: una sceneggiata imbarazzante, trasmessa sulle reti nazionali, che voleva dimostrare che i proclami del Presidente di apertura delle scuole per l’8 giugno erano veri.

Ancora una volta la Giunta provinciale anziché pensare al buon funzionamento del sistema scolastico provinciale e al bene di dipendenti, famiglie e soprattutto ai bambini, strumentalizza questo momento ai meri fini politici, per dare un segnale forte a tutti i cittadini trentini.

Nessun cenno poi alla sicurezza delle strutture, in cui non è ancora chiaro se siano arrivati i Dispositivi di protezione individuali, e nelle quali non sono ancora state fatte le dovute igienizzazioni, visto che non dovunque il prezioso personale Operatore d’appoggio è rientrato.

Per la UIL FPL ennesimo segnale negativo sulla partecipazione e condivisione delle scelte sul personale e sicurezza di Fugatti e compagnia.

Va invece un grande ringraziamento al Dott. Lombardi per la gentilezza e l’umanità dimostrata nei nostri confronti.

*

Marcella Tomasi

Segretaria provinciale

UIL FPL Enti Locali