FONDAZIONE GIMBE * AGGIORNAMENTO 2/12/2021: « POSTI LETTO IN TERAPIA INTENSIVA, PRIMO IL FRIULI VENEZIA GIULIA (14%) POI UMBRIA (13%) / ALTO ADIGE (11%) / TRENTINO (9%) »

10:23 - 2/12/2021

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 24-30 novembre 2021, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (86.412 vs 69.060) (figura 1) e un aumento dei decessi (498 vs 437) (figura 2). Crescono anche i casi attualmente positivi (194.270 vs 154.510), le persone in isolamento domiciliare (188.360 vs 149.353), i ricoveri con sintomi (5.227 vs 4.597) e le terapie intensive (683 vs 560) (figura 3). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

Decessi: 498 (+14%), di cui 14 riferiti a periodi precedenti

Terapia intensiva: +123 (+22%)

Ricoverati con sintomi: +630 (+13,7%)

Isolamento domiciliare: +39.007 (+26,1%)

Nuovi casi: 86.412 (+25,1%)

Casi attualmente positivi: +39.760 (+25,7%)