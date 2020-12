PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * INCONTRO DELEGAZIONE NURSING UP: SEGNANA, « GLI INFERMIERI AVRANNO UN RUOLO IMPORTANTE NELLA RIORGANIZZAZIONE DELL’APSS »

Infermieri, l’assessore Segnana ha incontrato una rappresentanza di Nursing Up. Confronto e condivisione. L’assessore provinciale alla salute, Stefania Segnana, ha incontrato una delegazione del sindacato degli infermieri Nursing Up, che in mattinata manifestava sotto gli uffici di via Gilli. L’esponente della Giunta provinciale si è impegnata a portare avanti le richieste che le sono state esposte dal coordinatore provinciale Hoffer, che riguardano tra le altre cose il loro coinvolgimento nell’attivazione e organizzazione del servizio degli infermieri di famiglia e di comunità e la fornitura di una divisa per i professionisti che si occupano delle cure domiciliari.

L’assessore Segnana ha peraltro assicurato che gli infermieri avranno un ruolo importante nella riorganizzazione dell’Apss, che sarà messa a punto dal direttore generale Pier Paolo Benetollo.

È stata infine messa in luce l’importanza – oggi più che mai – del ruolo degli infermieri sia all’interno degli ospedali, sia sul territorio, comprendendo l’alto stress e la fatica che a causa del periodo di emergenza, ormai prolungato, questi professionisti stanno vivendo.