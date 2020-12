PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL FAMIGLIA: « LA QUARTA GIORNATA, DARE VALORE AI DISTRETTI FAMIGLIA E AI PIANI GIOVANI »

3 le conferenze in programma il 3 dicembre, la kermesse prosegue fino al 4 dicembre. Quarta giornata del Festival della famiglia 2020.

Il programma per giovedì 3 dicembre 2020 prevede 3 conferenze. Si inizia la mattina con la tavola rotonda, promossa da tsm-trentino School of Management, “Matching day aziende certificate Family Audit”, e il workshop promosso dalla Fondazione Franco Demarchi “Dare valore ai Distretti famiglia e ai Piani giovani”. Si prosegue nel pomeriggio con la conferenza/tavola rotonda “Economia della felicità”, organizzata dalla società ELEhub La trasformazione positiva S.r.l. e Self Science Italia. La manifestazione è coordinata dall’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili in collaborazione con il Comune di Trento, l’Università degli Studi di Trento e con il patrocinio del Dipartimento per le politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I programmi dei 3 workshop, corredati dai rispettivi link di accesso, della terza giornata del Festival della famiglia – giovedì 3 dicembre – sono i seguenti:

Giovedì 3 dicembre – 9.30-13.00

Matching day aziende certificate Family Audit – IV edizione

A cura di tsm-Trentino School of Management

L’evento è riservato alle Organizzazioni certificate Family audit. Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link: https://ctf.tsm.tn.it/eventi/festival-della-famiglia-2020-la-societa-trasformata-verso-un-economia-della-sostenibilita-sfide-e-1

Questa quarta edizione ha l’obiettivo di promuovere il confronto e lo scambio di idee e buone pratiche nell’ambito delle politiche di conciliazione vita-lavoro e favorire la costruzione di reti di collaborazione tra le organizzazioni partecipanti. Il minimo comune denominatore del Matching Day consiste nell’accompagnare i partecipanti in un percorso di confronto in cui verranno discusse politiche efficaci per affrontare la trasformazione in corso, nel periodo storico che stiamo vivendo, verso soluzioni di sostenibilità.

Giovedì 3 dicembre – 10.30 – 12.00

Dare valore ai Distretti famiglia e ai piani giovani

A cura di Fondazione Franco Demarchi e Agenzia per la famiglia Provincia autonoma di Trento

L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali di Fondazione Demarchi:

Come prendono forma le reti attive nei Piani giovani e nei Distretti famiglia in Trentino? Da questo interrogativo ha preso avvio la ricerca qualitativa condotta dai ricercatori dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, i cui esiti saranno presentati nel corso dell’incontro. L’analisi è finalizzata ad accrescere i livelli di consapevolezza degli attori locali, dei Piani giovani e dei Distretti famiglia e a valorizzarne gli elementi di innovazione, come il nuovo profilo del Manager territoriale, referente tecnico organizzativo delle azioni locali.

Giovedì 3 dicembre – 14.00-16.30

Economia della felicità

A cura di ELEhub La trasformazione positiva S.r.l., Self Science Italia e Agenzia per la famiglia Provincia autonoma di Trento

L’evento sarà trasmesso sulla pagina facebook @trentinofamigliapat e sul canale youtube “Trentino Famiglia”.

Lo studio e l’applicazione dei principi che accrescono la felicità sono entrati prepotentemente nelle università più prestigiose del mondo, registrando il più alto numero di iscritti ad Harvard e Yale. Aziende e organizzazioni stanno creando figure professionali, come il CHO – Chief Happiness Officer, che hanno il compito di accrescere la felicità dei dipendenti e delle loro famiglie. Centinaia di ricerche scientifiche confermano che la felicità aumenta la longevità, la salute, il successo, la profittabilità e la soddisfazione. In questo incontro esperienziale, il prof. Sandro Formica condividerà strumenti e pratiche per raggiungere e mantenere una felicità sostenibile.