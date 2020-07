UNITN * COVID: « PULIZIE A PROVA DI VIRUS CON L’AIUTO DEL ROBOT SANIFICATORE DRP-H1, CAPACE DI MUOVERSI IN MODO AUTONOMO E DI EVITARE GLI OSTACOLI »

Un robot sanificatore, capace di muoversi in modo autonomo, di evitare gli ostacoli, di monitorare la presenza di persone e di fare interventi mirati sulle superfici più manipolate (come le maniglie). È il prototipo sviluppato da un gruppo di ricerca dell’Università di Trento e da una start-up di ex-studenti. Dopo un test preliminare nei corridoi del Polo Ferrari a Povo, ora sono in corso attività di affinamento e messa a punto che ne permetteranno una sperimentazione completa e realistica nelle ore notturne di chiusura.

L’emergenza Covid ha accresciuto molto le esigenze di pulizia e sono tanti i gruppi di ricerca che, anche in Italia, si sono messi al lavoro per trovare soluzioni per una igienizzazione degli ambienti sempre più efficace e sicura. È in questa caccia al virus che si può annidare nei luoghi dove si vive e si lavora che si inserisce il robot sanificatore di UniTrento.

Il robot si chiama DRP-H1 (che sta per “Dolomiti Robotics Plarform Health line 1”) e si presenta come due scatole di metallo piene di circuiti elettronici. Sarebbe, però, un errore fermarsi all’apparenza e trascurarne le prestazioni. «L’abbiamo lasciato volutamente così» spiega Luigi Palopoli, coordinatore del gruppo di ricerca Embedded Intelligence and Robotic Systems del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione (Disi) dell’Ateneo di Trento, che ha curato il progetto. «È un prototipo e come tale prima di tutto va verificato il suo funzionamento. In un secondo tempo si potrà poi lavorare sugli aspetti esterni per declinarlo al contesto di applicazione».

DRP-H1 è un robot mobile sviluppato in collaborazione tra Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione e Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Trento e Dolomiti Robotics, una start-up fondata di recente da un gruppo di ex-studenti di UniTrento con il patrocinio dell’Ateneo. La macchina igienizzante è il risultato di un’intensa attività di ricerca condotta dai partner che ha permesso di sviluppare moduli di localizzazione e mapping, di navigazione in ambiente popolato da esseri umani e di controllo della traiettoria. Il robot usa tecnologie all’avanguardia scientifica.

L’obiettivo è una disinfezione selettiva di vasti ambienti pubblici come gli spazi comuni dei dipartimenti universitari. Il DRP-H1 ha due principali modalità di funzionamento: perlustrazione (patrolling) e disinfezione. Durante la fase di perlustrazione, che avviene nelle ore diurne, il robot naviga autonomamente registrando la presenza di esseri umani e misurando la loro distanza media. Nella fase di disinfezione il robot nebulizza disinfettante negli ambienti aperti e si sofferma su maniglie e superfici particolarmente esposte al contatto con le mani. Il DRP-H1 ha la capacità di erogare quantità maggiori di disinfettante facendo più passaggi o cambiando la concentrazione nelle aree che, dalla perlustrazione, siano risultate più utilizzate dalle persone. Al termine della sperimentazione in corso sarà possibile capirne meglio le possibili applicazioni e fare delle stime su tempi e costi per una sua disponibilità sul mercato.