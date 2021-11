PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * DIRITTO ALLO STUDIO: « NEL 2021 EROGATI 10,7 MLN ALLE COMUNITÀ, PER SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE – ASSEGNI DI STUDIO – FACILITAZIONI DI VIAGGIO »

17:17 - 26/11/2021

Diritto allo studio, nel 2021 erogati 10,7 milioni alle Comunità. Le risorse necessarie per sostenere il servizio mensa nelle scuole, gli assegni di studio e le facilitazioni di viaggio.

Mense, assegni di studio e facilitazioni di viaggio. Gli interventi in materia di assistenza scolastica gestiti dalle Comunità e dal Territorio Val d’Adige, sono sostenuti dalla Provincia autonoma di Trento per un ammontare complessivo di 10 milioni 760mila euro. La somma, relativa ai servizi erogati nel 2021, viene raggiunta attraverso il riparto e la concessione agli enti intermedi del saldo del finanziamento di 6 milioni 130mila euro, stabilito stamani dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore agli enti locali Mattia Gottardi.

Le risorse necessarie erano state quantificate attraverso il Protocollo di finanza locale. Il riparto è stato elaborato secondo il modello di assegnazione finanziaria adottato in continuità con gli esercizi precedenti, secondo specifici criteri. Il budget mensa (servizio che prevede l’erogazione di 4,1 milioni di pasti in un anno) è stato quantificato in 9.960.888,85 euro, mentre per assegni di studio e facilitazioni di viaggio è stata erogata una somma di 799.109,86 euro.