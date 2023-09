CONFCOMMERCIO VALLAGARINA (TN) * “PRO-PROMUOVIAMO ROVERETO“: PRESIDENTE FONTANARI, « AL VIA LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI, PER I TURISTI MA NON SOLO»

16.03 - mercoledì 13 settembre 2023

Pro-Promuoviamo Rovereto, partita la formazione degli operatori. Un’iniziativa di Confcommercio Rovereto e Vallagarina rivolta ai soci. È partito con entusiasmo il percorso del progetto PRO – Promuoviamo Rovereto, proposto dall’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina ai propri associati per fornire loro gli elementi di conoscenza sulla storia della città, i principali poli attrattori e metterli in condizione di “raccontare” al meglio Rovereto e le sue eccellenze ai propri clienti, turisti ma non solo.

Un obiettivo ambizioso, che ha visto già un nutrito gruppo di operatori cittadini raccogliere il guanto di sfida e mettersi in gioco, per contribuire concretamente ad aumentare la dimensione di città accogliente ed ospitale di Rovereto, le cui molteplici realtà economiche che ne compongono il tessuto economico possono assumere un ruolo importante nella valorizzazione delle tante potenzialità che Rovereto può offrire.

“Promuoviamo Rovereto” è un progetto gratuito per i soci Unione e per i loro familiari e collaboratori, che già ieri hanno avuto l’opportunità di partecipare a due coinvolgenti momenti formativi con l’ausilio delle guide professioniste Lara Sisto e Stefania Martini, che con competenza hanno trasmesso preziosi elementi di conoscenza ai partecipanti in due visite guidate (una da S. Maria a piazza Rosmini e l’altra da piazza Rosmini al Mart, con visita allo splendido teatro Zandonai) lungo quel “km delle meraviglie” destinato a diventare un vero e proprio percorso esperienziale.

“Il progetto “PRO – Promuoviamo Rovereto” rappresenta per noi un importante momento di coinvolgimento dei nostri associati – commenta il presidente Marco Fontanari, convinto fautore dell’iniziativa -. Ringraziamo le guide turistiche che ci affiancano e ci supportano in questo percorso ed invitiamo i nostri associati a partecipare anche alle prossime visite che promuoveremo ad ottobre. Successivamente il programma prevede anche visite guidate alle principali mostre proposte nei musei cittadini (Mart, Casa Depero, Museo della Guerra, Museo Civico) e da enti altri (Campana della Pace) ed incontri con gli organizzatori dei principali eventi cittadini.

Diventare veri e propri “promoter” della nostra città per riuscire a rispondere alle domande di turisti e visitatori e stimolare anche i nostri clienti abituali a dedicare del tempo per scoprire le bellezze che Rovereto può offrire”. Le adesioni al progetto sono ancora aperte, prossimi appuntamenti ad inizio ottobre. Maggiori info al numero 0464 481011 (mail: ucts@ucts.net).