PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID / CORONAVIRUS: « I DATI DI DOMENICA 23 AGOSTO – OGGI ALTRI TRE POSITIVI, 1.061 SONO STATI I TAMPONI ANALIZZATI »

Coronavirus: oggi altri 3 positivi. Sono 3 i nuovi casi positivi al Covid 19 riscontrati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Nel rapporto odierno si specifica che 2 di questi hanno manifestato sintomi. Sempre 4 i ricoveri in ospedale, di cui 1 in rianimazione. Resta a 0 il numero dei decessi per coronavirus. Sono stati infine 1.061 i tamponi analizzati (559 da APSS, 502 dalla FEM).