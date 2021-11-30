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ROBERTO PINTER * “AGORÀ DEMOCRATICHE“: « AUTONOMIA TRENTINO, FORUM CON TONIATTI – FERRARI – DELLAI – IANESELLI – VALDUGA (TRENTO 2/12 – 18.00/ 20.00) »
ROBERTO PINTER * “AGORÀ DEMOCRATICHE“: « AUTONOMIA TRENTINO, FORUM CON TONIATTI – FERRARI – DELLAI – IANESELLI – VALDUGA (TRENTO 2/12 – 18.00/ 20.00) »
Scritto da
admin
16:21 - 30/11/2021
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