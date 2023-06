CONSIGLIO PAT * QUARTA COMMISSIONE: « SÌ ALLA DELIBERA SUI CRITERI IN BASE AI QUALI SI POSSONO TENERE I CANI ALLA CATENA »

15.14 - giovedì 29 giugno 2023

Quarta commissione, sì ai criteri in base ai quali si possono tenere i cani alla catena. Parere positivo, con 4 sì e 3 astensioni, in Quarta commissione, presieduta da Claudio Cia (FdI), alla delibera che detta i criteri in base ai quali si possono tenere alla catena i cani e che fa riferimento alla legge Cia – Segnana approvata dal Consiglio nel novembre scorso e che, in termini generali, vieta di tenere legati gli animali di affezione. La delibera, presentata in commissione dall’assessora Segnana, dà la possibilità di tenere legati, per ragioni urgenti e temporanee, i cani impiegati per la difesa degli animali domestici nei casi in cui ci siano rischi per le persone; quelli impiegati nelle attività d’istruzione tecnica; che partecipano a manifestazioni, esposizioni o rassegne cinofile; agli sport cinofili. Inoltre, i cani di soccorso, in dotazione delle forze dell’ordine, esercito e Vigili del fuoco. Si possono legare, per non più di un mese, i cani nel caso di interventi di manutenzione dei centri di custodia e, infine, per assicurare l’incolumità delle persone. I criteri contenuti nella delibera, inoltre, stabiliscono che gli strumenti di contenzione devono essere adatti alla taglia del cane e permetterne l’accesso all’acqua, al cibo e al riparo.

L’assessora Segnana ha affermato che la delibera è stata condivisa sia dalla Federazione allevatori che dall’Associazione animali d’affezione.