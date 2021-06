PATT * CONSIGLIO REGIONE TN-AA – QUESTORE SAVOI: « IL CONSIGLIERE DELLA LEGA RISOLVA L’IMPASSE DELL’ISTITUZIONE REGIONALE »

La staffetta di Giunta e Consiglio in Regione si è concentrata, purtroppo, su un ampio dibattito sulla figura del Consigliere Savoi, nonostante questi non sia nemmeno coinvolto nel valzer di nomine, anziché vertere su temi politici decisivi per la nostra Autonomia.

Come PATT siamo sempre intervenuti contro gli eccessi di coloro che, chiamati a rappresentare i cittadini, si sono lasciati andare ad atteggiamenti ed uscite non solo offensive delle persone cui erano rivolti, ma anche totalmente fuori luogo per il ruolo ricoperto da chi le ha pronunciate. Su Savoi, in particolare, siamo intervenuti, assieme a tanti altri anche in occasione delle ultime esternazioni totalmente inaccettabili.

Nonostante ciò, nell’ultima seduta del Consiglio regionale, abbiamo voluto restare in aula per garantire la dignità e la rispettabilità dell’Ente, che non può essere trascinato nella polemica politica. Dato, però, che a distanza di alcuni giorni l’impasse non accenna a risolversi, chiediamo al consigliere Savoi e al suo Partito, sempre per preservare la dignità dell’Ente, di trovare i modi e le soluzioni migliori per uscire dalla polemica e tornare a parlare di politica e del futuro della Regione.

*

Simone Marchiori – Segretario politico PATT

Lorenzo Ossanna – Capogruppo regionale PATT

Paola Demagri e Michele Dallapiccola – Consiglieri regionali PATT