PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CARTIERE VILLA LAGARINA: « NESSUN INFORTUNIO DA 516 GIORNI, AL VIA NUOVI INVESTIMENTI PER L’INNOVAZIONE »

16.16 - sabato 26 febbraio 2022

Cartiere Villa Lagarina, il presidente Fugatti e l’assessore Spinelli in visita allo stabilimento. Nessun infortunio da 516 giorni e nuovi investimenti per l’innovazione.

Innovazione al servizio della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le Cartiere Villa Lagarina, stabilimento di proprietà del Gruppo Pro-Gest con sede nell’omonimo borgo, rappresenta un’eccellenza da questo punto di vista. Il tema è stato al centro della visita del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e dell’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli, che hanno incontrato l’amministratore delegato dell’azienda, Francesco Zago nel corso di una mattinata all’insegna della conoscenza e del confronto. Vi hanno preso parte anche la consigliera provinciale Mara Dalzocchio, il sindaco di Villa Lagarina Julka Giordani e l’assessore comunale Walter Bortolotti.

Le Cartiere rappresentano una realtà leader in Italia nella produzione integrata di carta, cartone, imballaggi e packaging. Occupano circa 150 persone tra dipendenti e collaboratori specializzati, la maggior parte delle quali risiede in Vallagarina. All’interno dell’area produttiva, un cartello segnala che sono ben 516 i giorni trascorsi dall’ultimo infortunio avvenuto in azienda, mentre il periodo massimo nel corso del quale non si sono verificati infortuni sfiora i tre anni (per la precisione, 1.006 giorni). “Per l’Amministrazione provinciale è fondamentale prendere coscienza delle realtà più virtuose del nostro territorio per la qualità dei prodotti realizzati e l’organizzazione interna. Per questo motivo, abbiamo accolto volentieri l’invito alle Cartiere Villa Lagarina, che ci hanno consentito di toccare un tema tanto attuale come la sicurezza sul lavoro. La Giunta è al lavoro per migliorare il sistema della sicurezza, intervenendo sull’assetto istituzionale della prevenzione e con interventi su precise politiche di prevenzione. Il tema va peraltro approfondito con ancora maggiore forza, alla luce della ripresa economica post-Covid” sono state le parole del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.

Le Cartiere di Villa Lagarina, attraverso i due stabilimenti controllati di Villa Lagarina e di Mantova, rappresentano un punto di riferimento tecnologico e ambientale per l’industria cartaria a livello italiano ed europeo e sono attualmente in grado di produrre circa 700.000 tonnellate di carta all’anno, circa il 18% della produzione totale italiana. “Il Gruppo Pro-Gest ha investito e continua a investire molto, dimostrando concretamente di credere nella propria presenza sul territorio, anche alla luce del rapporto molto positivo costruito con la comunità locale. L’impianto di Villa Lagarina è efficiente e dà lavoro a tante famiglie della Vallagarina. È dunque per noi importante dimostrare la nostra vicinanza a chi opera in favore dello sviluppo del Trentino, scommettendo sull’innovazione” ha osservato l’assessore Spinelli.

Francesco Zago, amministratore delegato del Gruppo Pro-Gest ha sottolineato: “Grazie agli oltre 200 milioni di euro di investimenti del Gruppo siamo riusciti a trasformare questo importante impianto in una eccellenza tecnologica. In virtù della diversificazione della produzione, alla automazione dei magazzini e alla moderna centrale di cogenerazione con cui alimentiamo lo stabilimento, siamo riusciti a consolidare sempre più la centralità di questo sito produttivo nel mercato della carta riciclata. L’impianto di Villa Lagarina è all’avanguardia nella tecnologia cartaria e ambientale ed è uno stabilimento per noi strategico per la continua crescita del Gruppo e un valore aggiunto per un territorio in cui crediamo di poter esprimere tutto il nostro potenziale.”

Il Gruppo Pro-Gest è peraltro presente sul territorio di Villa Lagarina anche con il Centro di lavorazione carta RO.DA, adiacente alla Cartiera ed acquisito 2 anni fa dalla società. “Nella cartiera di Villa Lagarina hanno lavorato da oltre cinquant’anni intere generazioni di nostri concittadini. Lo stabilimento rappresenta quindi un valore fondamentale in termini occupazionali sia diretti che relativi all’indotto. Il Gruppo Pro-Gest, che ha rilevato l’impianto nel 2005, ha puntato fin dall’inizio sul rinnovamento di questa realtà produttiva, consolidando ulteriormente il legame col nostro territorio: la ristrutturazione dello stabilimento avviata dalla famiglia Zago, sia a livello tecnologico che strutturale, ha infatti avuto ricadute particolarmente positive per la nostra comunità. Basti pensare alla recente realizzazione dell’area sportiva, quale compensazione ambientale per la costruzione del nuovo magazzino” ha commentato il sindaco di Villa Lagarina, Julka Giordani.