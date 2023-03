ALBERTO FRANCINI (EX QUESTORE TRENTO) * COMMIATO LUIGI DI RUSCIO: « UNA PREZIOSA RISORSA PER L’AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA »

12.01 - giovedì 16 marzo 2023

Nel salutare e ringraziare il dottor Luigi Di Ruscio per quanto ha fatto sia per la Questura di Trento che per la Polizia di Stato che per gli abitanti del territorio trentino, sottolineo come la sua professionalità, l’esperienza ed il senso delle istituzioni siano da considerarsi una preziosa risorsa per l’amministrazione della pubblica sicurezza. Una garanzia, inoltre, il suo operato, per ogni Questore in qualsiasi provincia italiana.

*

Alberto Francini

Ex Questore di Trento