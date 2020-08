PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * ISTRUZIONE: « IL 7 SETTEMBRE I BAMBINI ED I RAGAZZI ALTOATESINI TORNERANNO IN AULA, LE NOVITà SARANNO ESPOSTE IN 3 DISTINTE CONFERENZE STAMPA (IL 18, 20 E 25 AGOSTO) »

Asili e scuole ripartono a settembre, sullo sfondo della pandemia da coronavirus. Le novità saranno esposte in 3 distinte conferenze stampa.

Il 7 settembre infatti per bambini e ragazzi altoatesini ricominciano l’asilo e la scuola. Il ritorno alle lezioni in presenza nel contesto della pandemia da nuovo coronavirus è un progetto di grande rilevanza e impegno, oltre a richiedere un cambio di passo e di prospettiva a tutte le parti coinvolte. In vista dell’inizio dell’anno formativo 2020/21 il punto in 3 distinte conferenze stampa verrà fatto con:

*

l’assessore provinciale alla SCUOLA TEDESCA

martedì 18 agosto 2020

alle ore 9:30

Bolzano, sala stampa di Palazzo Widmann, piazza Silvius Magnago;

l’assessore provinciale alla SCUOLA LADINA

giovedì 20 agosto 2020

alle 8:30

Ortisei, Istituto Tecnico Economico Raetia, via Rezia 295;

l’assessore provinciale alla SCUOLA ITALIANA

martedì 25 agosto 2020

alle 14:30

Bolzano, sala stampa di Palazzo Widmann, piazza Silvius Magnago.