A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: «MICHELE TOMMASI È IL NOSTRO NUOVO PORTIERE, RESTERÀ FINO IL 30 GIUGNO 2025»

16.51 - venerdì 5 luglio 2024

Michele Tommasi si lega all’A.C. Trento 1921 sino al 2025. Il portiere classe 2004 si lega al club di via Sanseverino sino al 30 giugno 2025. Tommasi, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona, ha giocato nella Primavera del Trento. Lo scorso anno era al Desenzano.

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del portiere Michele Tommasi che ha sottoscritto con il Club un contratto annuale sino al 30 giugno 2025. Nato a Bussolengo il 26 novembre 2004, Tommasi cresce nelle giovanili del Chievo Verona per poi trasferirsi al Trento ed esordire nella formazione Primavera nel campionato 2021-2022. La stagione successiva si allena regolarmente con la Prima Squadra aquilotta mentre lo scorso luglio si trasferisce in prestito al Desenzano dove scende in campo in 41 occasioni tra campionato, playoff e coppa di Serie D.

Michele Tommasi torna dunque in gialloblù dopo un anno trascorso al Desenzano: «Sono molto felice di poter indossare nuovamente la maglia aquilotta. Torno al Trento dopo un’esperienza formativa che mi ha permesso di crescere e giocare con continuità in Serie D. Quello passato, per me, è stato un anno molto positivo: ho migliorato alcuni aspetti e trovato un buon feeling con il campo. Non vedo l’ora di ritrovare i miei vecchi compagni e di partire per il ritiro di Masen di Giovo. Forza Trento!». A.C. Trento 1921 Srl dà il bentornato a Michele Tommasi e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù.