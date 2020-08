APSS TRENTINO * PATENTI DI GUIDA: « NUOVE PROROGHE PER QUELLE IN SCADENZA, COME STABILITO DALLA CIRCOLARE MINISTERO INTERNO DEL 3 AGOSTO 2020 »

Nuove proroghe per le patenti di guida in scadenza, secondo quando stabilito dalla circolare del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2020. Le patenti scadute tra il 31 gennaio e il 31 maggio 2020 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, quelle scadute o in scadenza tra il 1° giugno e 31 agosto 2020 sono prorogate per sette mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente, mentre quelle in scadenza tra il 1°settembre e il 31 dicembre 2020 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda invece l’attività della Commissione medica locale per le patenti di guida di Trento si ricorda che gli appuntamenti già fissati dalla segreteria della Commissione medica dopo il 19 giugno sono confermati; quelli precedenti devono essere riprenotati dall’interessato chiamando la segreteria allo 0461 904635 (mercoledì 8.30-12/13-15.30, venerdì 8.30-12) oppure inviando una mail a medicinalegale.commissionepatenti@apss.tn.it. La segreteria della Commissione cercherà di evadere le richieste nel più breve tempo possibile (entro 10 giorni).

Nel caso in cui l’appuntamento per la visita medica venga fissato o riprogrammato dopo la scadenza della patente di guida si può chiedere (solo in modalità online) al Servizio della motorizzazione civile di Trento il rilascio del permesso provvisorio per poter continuare a guidare fino al giorno fissato per la visita medica in Commissione. Il rilascio può essere chiesto, sempre in modalità online, anche tramite le autoscuole o gli studi di consulenza automobilistica.

I permessi provvisori di guida rilasciati dalla Motorizzazione civile con scadenza dal 31 gennaio al 31 luglio conservano la loro validità per 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza. Gli attestati rilasciati ai conducenti di patenti di guida di categoria superiore (Gruppo 2) in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza.

Il giorno dell’appuntamento è necessario presentarsi in Commissione medica – regolarmente muniti di mascherina chirurgica – con un minimo di anticipo (ma non più di 10 minuti) e con la seguente documentazione:

• scheda di Triage Covid compilata e firmata (disponibile sul sito Apss a questo link https://bit.ly/2UyQTJQ)

• copia del documento di identità e copia della patente di guida (se in possesso)

• fotografia in formato tessera

• originale del versamento per la visita medica da effettuarsi presso qualsiasi cassa di Apss (anche nei giorni precedenti la visita) o con pagamento on-line PagoPa dal sito di Apss (https://bit.ly/2YCOi2T)

• originale del/i pagamento/i dei diritti dovuti al Ministero delle infrastrutture da effettuarsi presso gli Uffici Postali o le Tabaccherie/Ricevitorie abilitate nei giorni precedenti la visita medica

• copia della documentazione sanitaria richiesta, come specificato nella lettera di convocazione a visita medica

• autocertificazione della situazione sanitaria in originale, regolarmente compilata e firmata

• certificato anamnestico del medico di base nei casi in cui è previsto (conseguimento di ogni tipo di patente, persone over 80 anni e rinnovo patenti Gruppo 2).

Prima di entrare all’interno della struttura il personale incaricato effettuerà le operazioni di triage misurando la temperatura corporea che – se superiore a 37,5°C – non consentirà di accedere alla sala d’attesa e agli ambulatori medici.

Si raccomanda di seguire scrupolosamente e responsabilmente queste istruzioni per facilitare il lavoro e ridurre la possibilità di trasmettere l’infezione da Coronavirus collaborando attivamente con il personale dedicato.