TRENTINOINJAZZ 2019 * GIUDIJAZZ: « IL 26 AGOSTO CHORO DE RUA AL GRAND HOTEL DI COMANO TERME (TN) – ORE 21.00 »

Lunedì 26 agosto nuovo appuntamento di GiudiJazz con il duo di Barbara Piperno e Marco Ruviaro, divulgatori appassionati di musica brasiliana. Giovedì 5 settembre Sonata Islands Kommandoh a Rovereto

TrentinoInJazz 2019: Choro de Rua a Comano Terme!

TRENTINOINJAZZ 2019

e

GiudiJazz

presentano:

Lunedì 26 agosto 2019

ore 21.00

Grand Hotel Terme

Comano Terme (TN)

CHORO DE RUA

ingresso gratuito

Comincia una nuova settimana per il TrentinoInJazz con il nuovo appuntamento della V edizione di GiudiJazz – sezione dedicata al jazz nelle Valli Giudicarie, a cura di Edoardo Bruni – che a Pinzolo (TN) propone il concerto del duo Choro de Rua di Barbara Piperno (flauto) e Marco Ruviaro (chitarra a sette corde) a Comano Terme (TN).

Il progetto Choro de Rua nasce nel 2012 dal desiderio di diffondere lo “Choro”, per offrire a chiunque, in Italia e in Europa, la possibilità di apprezzare questa raffinata musica strumentale brasiliana. Da allora, il duo Choro de Rua, formato dalla flautista italiana Barbara Piperno e dal chitarrista e mandolinista brasiliano Marco Ruviaro, svolge un’intensa attività sia concertistica che di ricerca e divulgazione. Parallelamente alle esibizioni dal vivo (festival, house concerts, piccoli teatri e piccole incantevoli piazze di alcune città d’arte), Choro de Rua s’impegna quotidianamente ad informare chi si avvicina al mondo dello Choro, promuove incontri aperti a tutti (detti “rodas de choro”), organizza masterclass e seminari presso scuole e Conservatori, distribuisce partiture ai musicisti interessati, risponde alle domande dei curiosi, ecc. Un lavoro intenso, forse pionieristico in Italia, che si somma all’importante impegno di altri musicisti di choro (chorões) in Europa e nel mondo.

Prossimo appuntamento: Giovedì 5 settembre Sonata Islands Kommandoh a Rovereto (TN).