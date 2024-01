COMUNE TRENTO * PIAZZA CENTA: « APERTO IL PARCHEGGIO INTERRATO, DAL 16 GENNAIO AL VIA I LAVORI PER IL GIARDINO »

14.40 - lunedì 8 gennaio 2024

Piazza Centa, aperto il parcheggio interrato e dal 16 i lavori per il giardino. Previsti un’area con giochi, attrezzatura sportiva per i giovani e una pedana in legno per yoga o spettacoli. Costo di circa 360 mila euro, durata dei lavori 180 giorni

In piazza Centa è stato aperto il 25 novembre scorso il nuovo parcheggio pertinenziale interrato da 44 posti già tutti assegnati ai residenti in zona. Da martedì 16 gennaio inizieranno i lavori di sistemazione del giardino soprastante con la realizzazione di un’area gioco per bambini e ragazzi dei quartieri vicini.

Il progetto, predisposto dall’architetta Roberta Di Filippo dello Studio raro di Trento con l’Ufficio parchi e giardini ed in stretta collaborazione con la Circoscrizione Centro Storico-Piedicastello, vuole offrire uno spazio di aggregazione inclusiva completamente rinnovata, con attrezzature di particolare unicità e attrattività: una grande farfalla blu per l’arrampicata, un’altalena pentagonale con diversi tipi di sedute, un trampolino per saltare e i classici giochi a molla animeranno un’area con pavimentazione anti-trauma in gomma blu.

Il colore è stato scelto per ricordare la presenza della piscina austroungarica realizzata intorno al 1870 e rinvenuta durante i lavori per il garage interrato.

L’area giochi prevede anche un’area verde sotto il grande noce del Caucaso lì presente, dove verranno installati altri giochi per l’equilibrio e una pedana tonda in legno per la pratica dello yoga o la rappresentazione di piccoli spettacoli. Sul lato nord-est del giardino verranno collocati i giochi per i più grandi con l’attrezzatura per l’attività sportiva, composta da una sequenza di spalliere, pali e sbarre per eseguire un allenamento in totale sicurezza, e un canestro posizionato su un’area pavimentata. Nell’area sud-ovest invece verrà ricollocato il ping-pong.

La ricollocazione centrale dell’area gioco si è accompagnata a un parziale ridisegno dei vialetti circostanti per creare i collegamenti con i quattro ingressi principali esistenti agli angoli.

Anche l’area cani sarà interessata da un intervento di ampliamento e di ricollocazione delle due fontanelle presenti ma verrà lasciata agibile per quasi tutta la durata dei lavori. Le panchine e i lampioni esistenti verranno spostati secondo il nuovo disegno dei vialetti.

Il costo complessivo delle opere, affidate alla ditta In Edil Pavimentazioni di Cembra Lisignano, ammonta a 359 mila 884 euro e la durata prevista dei lavori è di 180 giorni.