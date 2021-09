STELLANTIS E TOTALENERGIES * AUTOMOTIVE CELLS COMPANY: « JOINTVENTURE CON MERCEDES-BENZ, AUMENTARE LA CAPACITÀ INDUSTRIALE DI ACC A 120 GWH ENTRO IL 2030 »

Stellantis e TotalEnergies danno il benvenuto a Mercedes-Benz come nuovo partner di Automotive Cells Company (ACC) e porteranno la capacità pianificata di quest’ultima ad almeno 120 GWh entro il 2030

• Mercedes-Benz diventa azionista paritario di ACC insieme a Stellantis e TotalEnergies, ciascuno con una quota pari a 1/3.

• Mercedes-Benz fornirà tecnologia e know-how produttivo ad Automotive Cells Company (ACC).

• I partner accelereranno lo sviluppo di ACC con un obiettivo di almeno 120 GWh di capacità di celle entro il 2030.

Stellantis, TotalEnergies e Mercedes-Benz hanno stretto accordi per accogliere Mercedes-Benz come nuovo partner di Automotive Cells Company (ACC). Dopo l’ingresso di Mercedes-Benz, i partner si impegnano ad aumentare la capacità industriale di ACC ad almeno 120 GWh entro il 2030. La transazione è soggetta all’accordo sulla documentazione definitiva e alle consuete condizioni di chiusura incluse le approvazioni normative.

ACC è il risultato dell’iniziativa intrapresa nel 2020 da Stellantis e TotalEnergies, insieme alla sua affiliata Saft, e gode del sostegno delle autorità francesi, tedesche ed europee per creare un leader europeo nel settore delle batterie per veicoli elettrici. L’ingresso di Mercedes-Benz in ACC è una chiara dimostrazione del grado di evoluzione industriale e dei meriti del progetto, che rafforzerà.

L’obiettivo principale di ACC è sviluppare e produrre celle e moduli di batterie per veicoli elettrici con particolare attenzione alla sicurezza, alle prestazioni e alla competitività e garantendo nel contempo massima qualità e un’impronta di carbonio minima. L’aumento della capacità pianificata di ACC prevederà un investimento di oltre sette miliardi di euro, che sarà sostenuto da sovvenzioni e finanziato da capitale e debito. La creazione di questo leader europeo del settore delle batterie aiuterà l’Europa a fronteggiare le sfide della transizione energetica nell’ambito della mobilità, garantendo la sicurezza di approvvigionamento di un componente chiave per l’industria delle auto elettriche.

ACC potrà contare su un trio vincente di partner che combinano:

• Le profonde competenze tecnologiche nello sviluppo di batterie di Saft, azienda affiliata di TotalEnergies, che vanta oltre 100 anni di esperienza nel settore delle batterie a lunga durata e dei sistemi di batterie.

• Un protagonista della mobilità globale come Stellantis, la cui chiara missione è garantire a tutti la libertà di movimento attraverso soluzioni di mobilità esclusive, attraenti, accessibili e sostenibili.

• L’esperienza di Mercedes-Benz nella ricerca e sviluppo, oltre al suo supporto all’espansione delle strutture di produzione di ACC sulla base degli standard di qualità di riferimento del marchio.

“Mercedes-Benz persegue un piano di trasformazione molto ambizioso e questo investimento rappresenta una pietra miliare strategica nel nostro percorso verso la neutralità in termini di emissioni di CO2. Insieme ad ACC, svilupperemo e produrremo in Europa celle e moduli per batterie in maniera efficiente e specifica per soddisfare i requisiti di Mercedes-Benz”, ha dichiarato Ola Källenius, CEO di Daimler AG e Mercedes-Benz AG. “Questa nuova partnership ci consente di garantire la fornitura, di trarre vantaggio dalle economie di scala e di fornire ai nostri clienti batterie dalla una tecnologia superiore. Inoltre, potremo contribuire a garantire che l’Europa rimanga al centro dell’industria automobilistica, anche nell’era dell’elettrificazione. Con Mercedes-Benz come nuovo partner, ACC mira almeno a raddoppiare la capacità nei propri siti europei per sostenere la competitività industriale europea nella progettazione e produzione di celle per batterie.”

“Diamo il benvenuto a Mercedes-Benz come partner strategico che condivide la nostra ambizione di accelerare la leadership di ACC”, ha dichiarato il CEO di Stellantis Carlos Tavares. “La strategia di elettrificazione di Stellantis procede spedita e l’annuncio di oggi è il passo successivo del nostro piano per diventare i capofila del settore automobilistico, con tutti i 14 marchi impegnati a offrire le migliori soluzioni completamente elettrificate e in grado di soddisfare le esigenze dei clienti. Questa partnership si basa sulla condivisione di competenze tecniche e sinergie di produzione e garantisce che Stellantis continui a indicare al mondo come muoversi nella maniera più efficiente, conveniente e sostenibile.”

“Siamo lieti di accogliere Mercedes-Benz come nuovo partner di ACC. Ciò dimostra la credibilità della nostra iniziativa presa un anno fa con Stellantis e sosterrà chiaramente la nostra ambizione di creare un campione europeo di batterie. Insieme, combineremo le nostre capacità per indirizzare il futuro della mobilità verso uno sviluppo sostenibile. Questa è una nuova dimostrazione della nostra trasformazione in azienda multi-energetica e una prova concreta della nostra intenzione di ampliare la nostra presenza nel settore dell’elettricità. TotalEnergies attingerà alle competenze riconosciute nello sviluppo di batterie della sua filiale Saft e al know-how industriale dei suoi partner per soddisfare la forte crescita dei veicoli elettrici in Europa,” ha dichiarato Patrick Pouyanné, Presidente e CEO di TotalEnergies.

ACC

Automotive Cells Company (ACC) è stata fondata nell’agosto del 2020 e oggi combina le competenze di tre grandi aziende con capacità ed esperienze complementari. L’ambizione di ACC è diventare il leader del mercato europeo delle batterie per auto per garantire a tutti una mobilità pulita ed efficiente. Il centro di R&S e le strutture di prova in Nouvelle-Aquitaine sono solo l’inizio.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz AG è responsabile del business globale di Mercedes-Benz Cars e Mercedes-Benz Vans e conta oltre 170.000 dipendenti in tutto il mondo. L’azienda si concentra sullo sviluppo, la produzione e la vendita di autovetture, furgoni e servizi dedicati ai veicoli. Inoltre, aspira ad essere il leader dei settori della mobilità elettrica e del software per veicoli. Mercedes-Benz AG è uno dei maggiori produttori mondiali di autovetture di lusso. Nei suoi due segmenti di attività, Mercedes-Benz AG espande continuamente la propria rete di produzione mondiale che oggi vanta circa 35 siti di produzione in quattro continenti e si sta attrezzando per soddisfare le esigenze della mobilità elettrica. Nel contempo, l’azienda sta sviluppando e ampliando la propria rete globale di siti di produzione di batterie in tre continenti.

Saft

Saft è specializzata in soluzioni di batterie tecnologicamente avanzate per l’industria: dalla progettazione e sviluppo alla produzione, alla personalizzazione, alla fornitura di servizi. Da oltre 100 anni, le batterie e i sistemi a lunga durata di Saft alimentano applicazioni critiche per la sicurezza, sistemi di emergenza e di propulsione dei clienti. La nostra tecnologia innovativa, sicura e affidabile offre prestazioni elevate a terra, in mare, in cielo e nello spazio. Saft alimenta l’industria e le città più intelligenti, offrendo nel contempo funzionalità critiche di emergenza in ambienti remoti e difficili, dal Circolo Polare Artico al deserto del Sahara. Saft è una società interamente controllata da TotalEnergies, un’azienda multi-energetica che produce e commercializza carburanti, gas naturale ed elettricità.

Stellantis

Stellantis è una delle principali case automobilistiche al mondo. Protagonista della nuova era della mobilità, è guidata da una visione chiara: offrire libertà di movimento con soluzioni di mobilità esclusive, convenienti e affidabili. Oltre al ricco patrimonio e all’ampia presenza geografica dell’azienda, i suoi maggiori punti di forza sono la performance sostenibile, la profonda esperienza e il grande talento dei suoi dipendenti che lavorano in tutto il mondo. Stellantis farà leva sul suo ampio e iconico portafoglio di marchi creato da visionari, che hanno trasmesso ai vari brand la passione che ispira dipendenti e clienti. Stellantis punta all’eccellenza, non alla grandezza, e si pone l’obiettivo di creare valore aggiunto per tutti gli stakeholder e le comunità in cui opera.

TotalEnergies

TotalEnergies è un’azienda multi-energetica che produce e commercializza energia su scala globale: petrolio e biocarburanti, gas naturale e gas green, energie rinnovabili ed energia elettrica. I nostri 105.000 dipendenti si impegnano per un’energia sempre più conveniente, pulita, affidabile e accessibile al maggior numero di persone possibile. Presente in oltre 130 paesi, TotalEnergies pone lo sviluppo sostenibile, in tutte le sue dimensioni, al centro dei suoi progetti e operazioni per contribuire al benessere delle popolazioni.