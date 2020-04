CASSA RURALE ADAMELLO (TN) * EMERGENZA CORONAVIRUS: MARIOTTI, « POTENZIATI ALCUNI SERVIZI PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI IMPRESE E FAMIGLIE »

L’istituto di credito cooperativo ha potenziato la propria organizzazione e alcuni servizi per rispondere alle esigenze di imprese e famiglie conseguenti all’emergenza legata al Covid-19.

“Si tratta – spiegano i vertici dell’istituto di credito cooperativo – di interventi introdotti dal decreto “Cura Italia” che prevede una moratoria per piccole e medie imprese, i professionisti e le ditte individuali, che consente di congelare, fino al 30 settembre 2020, linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza”.

A questo si aggiungono “interventi discrezionali che – viene precisato – la Cassa Rurale ha introdotto a favore di imprese e famiglie come, ad esempio, la concessione di moratorie a imprese e famiglie fino a 12 mesi con un allungamento del mutuo al pari della durata della moratoria concessa, oltre a interventi con nuova liquidità e rinegoziazione dei prestiti”.

Per aderire alla sospensione, o ad altri interventi previsti, le imprese interessate dovranno farne richiesta inviando, tramite PEC o e-mail, l’apposito modulo predisposto messo a disposizione dai consulenti della Cassa Rurale.

“Nel nostro territorio – osserva Marco Mariotti, direttore della Cassa Rurale Adamello – operano numerose aziende e tutte, più o meno, hanno subito un arresto con ripercussioni anche sulle famiglie. Abbiamo pertanto potenziato le nostre squadre di lavoro e, anche se l’accesso alle filiali è consentito solo su appuntamento, i nostri consulenti sono sempre reperibili sia al telefono e sia inviando loro un messaggio di posta elettronica”.

La priorità della Cassa Rurale Adamello, insomma, è di essere vicina a imprese e famiglie in questo difficile momento e rispondere alle molte richieste di intervento e, a titolo di consulenza, a chi ha investimenti in corso.

Per contattare i consulenti della Cassa Rurale Adamello si può telefonare al numero 0465/673311 oppure inviare un messaggio agli indirizzi mail info@cr-adamello.it e pec segreteria@pec.cr-adamello.it

Per maggiori informazioni si può consultare il sito internet della Cassa Rurale: www.cr-adamello.it