PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SANITÀ: « MIGLIORAMENTO SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA, SARÀ RIATTIVATO IL NUCLEO DI CURE INTERMEDIE GESTITO DALL’APSP “ CAMPAGNOLA” DI AVIO »

9.09 - sabato 19 marzo 2022

Cure intermedie presso il Presidio sociosanitario di Ala. Decisione della Giunta, su proposta dell’assessore Segnana, in seguito al miglioramento della situazione epidemiologica.

Nuova fase per la Residenza sanitaria territoriale di Ala: in seguito al miglioramento della situazione epidemiologica infatti, il nucleo di cure intermedie di 20 posti letto, gestito dall’APSP “U. Campagnola”, sarà riattivato. “Durante le diverse fasi della pandemia la struttura ha rappresentato uno strumento importante in appoggio al servizio sanitario provinciale per ospitare pazienti covid del territorio, attualmente questo numero si è ridotto molto, abbiamo quindi deciso, stante anche la volontà dell’APSP di Avio a proseguire l’attività di cure intermedie, di riavviare questa funzione – sono state le parole dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana -.

Va detto che il tasso di occupazione di questa struttura di cure intermedie si è sempre mantenuto su livelli ottimali; la gestione ha poi assicurato elevati livelli di efficienza e di efficacia assistenziale, dimostrandosi un presidio fondamentale per il recupero funzionale e l’accompagnamento del paziente con fragilità individuale o sociale nella prima fase del post ricovero”.

A gestire il nucleo di cura intermedie sarà l’APSP U. Campagnola di Avio.

Gli oneri stimati per il 2022 sono pari a 850.000 euro.