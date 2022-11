” PREMIO ‘TESSERE LA PACE’ ” * CONFERENZA CON ZAKIA SEDDIKI, MOGLIE DELL’AMBASCIATORE LUCA ATTANASIO: « DIRETTA VIDEO INTEGRALE STREAMING » (VEDI E RIVEDI – LINK)

16.57 - domenica 20 novembre 2022

Oggi, domenica 20/11, alle 17.00 a Trento, presso il Salone di Rappresentanza del Comune (a Palazzo Geremia, in via Belenzani) in calendario la conferenza con Zakia Seddiki, la moglie dell’ambasciatore Luca Attanasio l’esperto di relazioni internazionali Roberto Savio.

Introduzione a cura del presidente della Acli, Luca Oliver.

Chiara Maule ha portato i saluti del Sindaco di Trento, impegnato per motivi famigliari

Diretta video Hd streaming a cura Agenzia giornalistica Opinione.